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Decretan Alerta Temprana Preventiva por viento para la Región de O’Higgins

Senapred informó que el evento meteorológico tendrá su mayor presencia entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. En la cordillera se esperan vientos de hasta 60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h, además de una acumulación de entre 20 y 30 centímetros de nieve.

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La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este jueves una Alerta Temprana Preventiva para la Región de O’Higgins, debido al pronóstico de un evento meteorológico que considera viento normal a moderado y precipitaciones débiles en distintos sectores de la región.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el evento tendrá su mayor presencia entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. En tanto, el aviso meteorológico por viento se mantiene vigente desde la noche del sábado hasta el lunes 21.

Para el sábado se pronostican vientos de entre 25 y 40 km/h en sectores del litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera. En la cordillera, las velocidades podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

En cuanto a las precipitaciones previstas para este período, entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre se estiman entre 5 y 10 milímetros en el litoral, cordillera de la costa y valle; entre 10 y 15 milímetros en la precordillera, y una acumulación de entre 20 y 30 centímetros de nieve en la cordillera.

Desde Senapred señalaron que la alerta corresponde a un estado de reforzamiento de la vigilancia, que contempla el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y la coordinación con los organismos que integran el sistema.

Asimismo, se advirtió que el viento podría generar voladuras de techumbres, alteraciones en la conectividad e interrupciones del suministro eléctrico y telefónico, producto de la eventual caída de árboles o ramas sobre los tendidos.

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También podría afectar muros y cierres de sitios en construcción, por lo que el llamado a la población es a adoptar con anterioridad los resguardos necesarios ante estas condiciones meteorológicas.

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