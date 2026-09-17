Detienen a conductor de bus que manejaba bajo los efectos de la cocaína en Rancagua

Carabineros de la Primera Comisaría de Rancagua informó la detención de un hombre que fue sorprendido conduciendo un bus de recorrido interurbano bajo los efectos de la cocaína.

El procedimiento se desarrolló en el marco de un operativo preventivo intersectorial realizado en el terminal O’Higgins de Rancagua, instancia en la que personal de Senda O’Higgins efectuó controles mediante narcotest a conductores.

Uno de los exámenes practicados arrojó resultado positivo para cocaína, por lo que el conductor fue detenido por personal de Carabineros.

Desde las instituciones participantes reiteraron el llamado a evitar el consumo de drogas y alcohol antes de conducir, considerando que estas sustancias son incompatibles con una conducción segura y pueden aumentar el riesgo de accidentes de tránsito.