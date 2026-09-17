Detienen en Rancagua a sujeto que mantenía tres órdenes de arresto vigentes

Personal del servicio focalizado de Carabineros de la Tercera Comisaría Rancagua Oriente detuvo a un individuo que mantenía tres órdenes de arresto vigentes. El procedimiento se registró mientras los funcionarios realizaban un patrullaje preventivo en la intersección de avenida del Sol con avenida Uruguay. En el lugar, personal policial fiscalizó al sujeto mediante un control de identidad.

Al verificar sus antecedentes, Carabineros constató que mantenía tres órdenes de arresto vigentes, por lo que fue detenido y trasladado hasta la unidad policial.

El imputado quedó a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención, siendo identificado como H.A.M.I, de 42 años, de nacionalidad chilena.