Fiestas Patrias: Conoce las fondas en la Región de O’Higgins

El 18 de septiembre de 1810 se conformó la Primera Junta Nacional de Gobierno, hito que dio inicio al proceso de independencia en Chile.

Hoy, casi 216 años después, a lo largo del país se celebra “el dieciocho” con ramadas, anticuchos, terremotos, cuecas y otras demostraciones gastronómicas y culturales que no dejan indiferente a la población en, por lo menos, tres días de celebración.

Es por ello que en El Rancagüino te contamos de algunas fondas en la región, para que conozcas las mejores opciones de este año.

Rancagua: Fondas y ramadas Medialuna Monumental

De acuerdo con la Municipalidad de Rancagua, las fondas y ramadas que se realizan anualmente en la Medialuna Monumental se inaugurarán el jueves 17 de septiembre a las 19:00 horas, extendiéndose hasta el domingo 20 de septiembre.

En las ramadas de este año se priorizó el talento local, con presentaciones de la Compañía de Danza Folclórica Poyenmahatu, el Ballet Folclórico de Rancagua, Pablo Silva Trovador, Farol Rojo, Ipanema Tropical, Rodrigo Trovador, Paz Díaz, Sonora Casino y otros.

Machalí: Coya y Cerrito San Juan

En la comuna se instalarán las fondas y ramadas en dos puntos estratégicos: Coya y el Cerrito San Juan, por lo que ambos espacios tendrán su inauguración el mismo día, tan solo con horas de diferencia.

Coya recibirá al público el jueves 17 de septiembre desde las 19:00 horas, mientras que en el Cerrito San Juan se dará inicio a las actividades a las 21:00 horas.

Sin embargo, una vez más, no existirá un escenario central ni presentaciones artísticas que acompañen la velada.

Graneros: La Gran Fonda

Desde el jueves 17 al domingo 20 de septiembre se celebrará en la Gran Fonda de Graneros, ubicada en el Parque Comunal Alberto Hurtado.

En esta oportunidad, habrá música en vivo de la mano de Los Graneros del Rey, Grupo Potencia, Conjunto Graneros, La Super Banda Alegría, Tentación Tropical, La Sexta Kumbiera, entre otros.

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Adicional a las presentaciones musicales, la jornada contará con animación y dj en vivo, así como con emprendedores y artesanías, asegurando una jornada apta para toda la familia.

Mostazal: Fondas 2026

A las 19:00 horas en el sector El Bajo, la Municipalidad de Mostazal inaugurará sus Fondas 2026, con una parrilla de artistas invitados que se presentarán hasta el domingo 20 de septiembre.

En ese sentido, las actuaciones de El Llanero del Ñuble, Los Mismos de Siempre, A los 4 Vientos, Sonora Barón, El Mundo de Christell, Los Tigres de Sonora y Pumas de Angostura encabezarán la celebración.

Asimismo, también Tierra Nuestra, Los Villanos de Coltauco, Impakto Tropical, Grupo León y otros ambientarán las Fiestas Patrias mostazalinas.

Codegua: Gran Fonda La Codeguana 2026

En la comuna las fondas iniciarán el jueves 17 y culminarán el sábado 19 de septiembre en la Explanada de la Carpa Central, pero estos tres días prometen una gran parrilla de artistas como Mega Banda 9, La Sexta Kumbiera, Charro Maxi, Los Super Stigma Musical, Anónimos de la Cumbia, La Gran Banda Sabrosura y Los Super Banda Alegría.

Además de estas presentaciones, se llevará a cabo el Campeonato Regional de Cueca Super Senior, el Campeonato Comunal de Cueca y juegos criollos, acompañados de gastronomía y otras muestras típicas de las fechas.

Rengo: La Fonda Oficial 2026

La celebración de Fiestas Patrias en Rengo promete noches de música y baile con entrada liberada, iniciando la noche del jueves 17 de septiembre y manteniéndose hasta el domingo 20 de septiembre en la Avenida Bisquertt, caletera 5 sur.

Entre las agrupaciones invitadas destacan Agrupación Marilyn, Croni-k, Garras de Amor, Sonora Junior Tropical, La Nueva Apuesta, Cumbia Hit y Disidentes, acompañadas de Dj Fat Moya.

Por otro lado, en cuanto a la danza será traída por otras como Danzares de Rengo, Academia Limay y Renacer de Rengo.

Coltauco: Fiestas Patrias 2026

Entre el jueves 17 y el sábado 19 de septiembre, las Fiestas Patrias Coltauco 2026 tendrán lugar en el Parque Los Tacos, con una programación que contempla artistas como Conjunto Coltauco, Vasos Vacíos – Tributo Fabulosos Cadillacs, La Combo Tortuga, Gonzalo Hernández, Franco EL Gorila, Los Jaivas, Ignacio Ormazábal, entre otros.

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Igualmente, destacarán otras agrupaciones dedicadas a la danza y el folclore, celebrando la chilenidad con toda la familia.

Santa Cruz: Fiestas Patrias 2026

El jueves 17 de septiembre iniciarán las Fiestas Patrias Santa Cruz 2026 en la Medialuna de la comuna, con artistas como La Descendencia Chilena, Los Talismanes del Ritmo y el Amor, La Sonora de Tommy Rey, La Banda Ilusión y la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Santa Cruz, quienes se estarán presentando hasta el domingo 20 de septiembre.

Más allá de los artistas, las jornadas estarán marcadas por cueca y folclor, gastronomía típica y el espíritu festivo que caracteriza la semana.