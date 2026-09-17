Fiestas Patrias: la importancia de acompañar y respetar la participación de niñas y niños

Las Fiestas Patrias son una de las celebraciones más esperadas del año. Los días libres, las reuniones familiares, los paseos, las comidas y las distintas actividades convierten estas fechas en una oportunidad para compartir y disfrutar. En este contexto, Fonoinfancia y Fundación Integra invitan a madres, padres y cuidadoras y cuidadores a considerar también las necesidades, intereses y formas de participación de niñas y niños.

Una manera de comenzar es conversar con ellas y ellos sobre esta festividad: qué saben del “18”, qué tradiciones o juegos típicos conocen y qué actividades les gustaría realizar. Estas preguntas pueden favorecer el diálogo y permitir que las personas adultas conozcan sus intereses y expectativas.

Las niñas y los niños también pueden participar en la organización de las actividades familiares. Si se decide preparar alguna comida especial, por ejemplo, se les puede invitar a colaborar, siempre tomando las medidas de seguridad necesarias. También es posible organizar juegos típicos, escuchar música o bailar, procurando que sean espacios en los que todas y todos puedan participar.

Participar también significa poder decir que no

Participar, sin embargo, no significa estar obligadas u obligados a hacerlo.

En jardines infantiles y colegios es habitual que durante estas fechas se realicen bailes, actos y presentaciones. Algunas niñas y niños se entusiasman con estas actividades y participan activamente, pero también puede ocurrir que no quieran ser parte de ellas.

Participar en este tipo de instancias implica exponerse ante otras personas, lo que podría generar malestar, ansiedad, temor o vergüenza. También puede suceder simplemente que no les agrade ese tipo de actividad o que no se sientan cómodas o cómodos participando.

En esos casos, necesitan comprensión y acompañamiento de las personas adultas, quienes deben manejar sus propias expectativas sin agregar presión.

Si una niña o niño manifiesta que no quiere participar, se puede conversar sobre lo que siente y preguntarle si existe alguna manera de ayudarle a sentirse más segura o seguro. Si la negativa persiste, es fundamental respetar, acoger y, sobre todo, no retar ni juzgar.

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Cuando desde un comienzo manifiestan malestar o incomodidad, el llamado es a conversarlo con la educadora o el profesor, de manera que estas actividades puedan ser presentadas como una invitación a participar y no como una obligación.

Seguridad y bienestar durante las celebraciones

Durante las Fiestas Patrias también es importante resguardar la seguridad y el bienestar de niñas y niños. Si las familias asisten a lugares con gran cantidad de personas, como fondas o fiestas costumbristas, se recomienda procurar que permanezcan cerca de alguna adulta o adulto y acordar previamente un punto de reunión.

También es importante evitar que queden expuestos a situaciones de alto consumo de alcohol y procurar que las celebraciones no alteren de manera importante sus horarios habituales de descanso.

Las Fiestas Patrias pueden ser una oportunidad para compartir en familia, con amigos y otros seres queridos, transmitir nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos y generar experiencias positivas.

En este sentido, las personas adultas están llamadas a mirar a niñas y niños como sujetos de derechos, escuchándoles, respetándoles y acompañándoles de acuerdo con sus necesidades e intereses.