Fue detenido en Coya tras ser sorprendido con cigarrillos de contrabando

Un hombre fue detenido por personal policial luego de ser sorprendido transportando una gran cantidad de cajetillas de cigarrillos de contrabando al interior del maletero de un vehículo. El procedimiento se registró cuando personal de servicio en la población de la Tenencia de Coya realizaba controles vehiculares y fiscalizó un automóvil conducido por el sujeto.

Durante la fiscalización, los funcionarios efectuaron una revisión del maletero del móvil, encontrando una importante cantidad de cajetillas de cigarrillos que serían de contrabando. Ante estos hechos, se procedió a la detención del conductor, quien además mantenía antecedentes vigentes, El procedimiento fue informado al Ministerio Público, desde donde se instruyó que el detenido pasara a control de detención.