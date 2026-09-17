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Fueron sorprendidos al interior de una casa y terminaron detenidos por robo en Rancagua

Uno de los imputados mantenía, además, una orden de aprehensión vigente por el mismo delito, emanada del Juzgado de Garantía de Villa Alemana.

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Un rápido procedimiento desarrollado por personal especializado del OS-9 O’Higgins permitió detener a dos sujetos que fueron sorprendidos en flagrancia tras ingresar a un inmueble ubicado en el sector Guillermo Saavedra, en Rancagua.

El hecho se registró cuando funcionarios de Carabineros detectaron a dos individuos escalando el cierre perimetral de una propiedad. Posteriormente, ambos huyeron por la misma arteria en dirección norte, siendo seguidos de manera permanente por el personal policial.

En el marco del procedimiento, los funcionarios lograron interceptarlos y concretar su detención en calle Colo Colo. En el lugar fueron recuperadas diversas especies que habían sido sustraídas desde el interior del inmueble y se incautaron distintos elementos vinculados al ilícito.

Los detenidos fueron identificados como G.A.R.R., de 37 años, y A.F.A.D., de 45 años, ambos de nacionalidad chilena.

Este último mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo en lugar habitado, emanada del Juzgado de Garantía de Villa Alemana.

Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de O’Higgins, que instruyó que ambos imputados pasaran a control de detención.

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