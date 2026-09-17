HORÓSCOPO DEL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Te sentirás más sociable que nunca; inmerso en este buen rollo, es posible que conozcas a nuevas personas con quien divertirte. Controla tus gastos y sobre todo, no te endeudes si no merece la pena verdaderamente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te sentirás atraído por todo tipo de expresiones artísticas, la música o el cine; compartirás con tu círculo de amistades tus aficiones y estarás más a gusto con personas que entienden tu interés. El grupo puede durar por muchos años.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No es un buen momento para las inversiones y debes tomar decisiones importantes que pueden afectar a tu futuro en lo referente a finanzas y dinero. Quizá un compañero pueda estar saboteando tu trabajo, ten cuidado con las puñaladas traperas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

En el trabajo puedes cometer errores por culpa de las prisas. Tómate tu tiempo y no entregues nada de lo que no estés seguro, tu prestigio está en juego. Si necesitas más horas, empléalas, y revisa bien todo antes de confiar tu talento.

LEO (23 julio – 22 agosto).

En el trabajo vas a tener bastantes aciertos y te felicitarán por ello. Estás pensando en un viaje y puede ser el mejor momento para llevarlo a cabo, aunque no recorras muchos kilómetros. Procura caminar algo más para liberar toxinas y tensiones.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Desconfía de los consejos de aventureros para negocios que podrían dejarte seriamente tocada tu economía. Hoy tienes un buen día para probar en otros campos, por ejemplo el del amor, donde vas a sentir la necesidad de vaciar todo el caudal que llevas dentro.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El sentimiento y el convencimiento de que poco a poco estás dejando una etapa de cosas negativas te llevará directamente también a sentirte mucho mejor con tu salud y con tu cuerpo. Te irá bien un cambio de aires.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Se avecinan días complicados en los que pueden surgir obstáculos inesperados en el trabajo que se irán resolviendo poco a poco. Puedes verte involucrado en un tema de celos en tu relación de pareja. Necesitas aclarar algo con la persona amada.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si trabajas por cuenta ajena, es posible que estés aceptando demasiadas responsabilidades a la vez y trabajando bajo presión con poco rendimiento económico. Deberías pensar en dar salida a tus propias ideas para un negocio propio.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu valoración en el trabajo puede subir como la espuma gracias a algún alarde de tu talante conciliador y tu capacidad de apagar los conatos de enfrentamientos. Es muy posible que se plantee tu ascenso.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Cometes un error si piensas en iniciar una nueva relación que aporte más aventura a tu vida en pareja. Pide consejo a un buen amigo que te ayude a aclarar tus ideas. No acumules tensiones y pon en marcha un plan de relajación física y mental.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Deberías vigilar tu salud. Esas señales que te envía el organismo de vez en cuando no son cosa de broma. Todo tiene su fundamento, aunque simplemente se trate de un problema de sobrepeso, no te abandones y consulta con los especialistas.