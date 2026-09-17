Incorporan población Costa del Sol II a proceso de regeneración urbana

Tras varios años de llevar a cuesta los problemas de filtraciones, en pisos, escaleras, cierres perimetrales y zonas comunes, las más de 214 familias que residen en la población Costa del Sol II de Rancagua, recibieron las “buenas nuevas” del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de incorporar este sector a un proceso de regeneración urbana.

Durante su visita reciente a la capital regional, el titular de la cartera de vivienda visitó a los vecinos de este conjunto residencial y al constatar en terreno las condiciones de los edificios, se comprometió a una solución definitiva y agilizar un proyecto que sería incorporado al Programa de Regeneración Urbana del Minvu.

El ministro constató las condiciones de los edificios, dialogó con los vecinos y conoció las grandes falencias que presentan los 19 edificios con 214 departamentos, como son: filtraciones, problemas de redes sanitarias, deterioro de pisos, escaleras y cierres perimetrales, además del mal estado de los espacios comunes.

El programa de Regeneración de Conjuntos habitaciones interviene condominios con alto deterioro físico y social, priorizando que las familias permanezcan en su territorio. Este proceso contempla inserción territorial, diagnóstico, diseño participativo de un plan maestro, ejecución de obras u acompañamiento social.

Poduje explicó que se evaluaron todas las alternativas, y se decidió “una intervención a través del DS27, un subsidio del Minvu para reparar, ampliar o mejorar viviendas o barrios (…) y por eso optamos por avanzar hacia un proceso de regeneración, que debemos respaldar con los recursos necesarios para evitar que las familias sigan esperando”.

«Este proyecto no puede resolverse a punta de parches», enfatizó el ministro Poduje, al recalcar que se trata de un tema de dignidad, y que requerirá apoyo transversal en el Congreso, durante la discusión presupuestaria.

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En ese sentido, la delegada presidencial de O´Higgins, Susana Pinto valoró la celeridad de la medida y destacó los seis meses de gobierno, por lo que “este anuncio expresa el compromiso del presidente José Antonio Kast con las familias.

El Seremi de Vivienda, Christian Villegas se sumó a este anunció del ministro Iván Poduje y anunció que “se viene una gran tarea, pero en Costa del Sol II existe un tejido social muy valioso y una comunidad organizada, cuyo compromiso será fundamental para desarrollar con éxito este nuevo proceso en la capital regional”.

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló que se trata de una demanda histórica del sector nororiente, porque “esta es una lucha de años y agradecemos al ministro Poduje por recorrer el conjunto, escuchar a las familias y tomar la decisión que correspondía”.

Emocionada por esta decisión, la presidenta de la Junta de Vecinos, Carolina Cifuentes, expresó que “el ministro vino al territorio, vio y conoció cómo estamos viviendo y por eso estamos felices, porque este anuncio abre una nueva esperanza”.

El proyecto de Costa del Sol II se suma a los ya ejecutados en las ex poblaciones Vicuña Mackenna y Baltazar Castro de Rancagua.