Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Incorporan población Costa del Sol II a proceso de regeneración urbana

-Unas 214 familias serán beneficiadas por la medida anunciada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, tras la visita recién que hizo a la ciudad de Rancagua.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Tras varios años de llevar a cuesta los problemas de filtraciones, en pisos, escaleras, cierres perimetrales y zonas comunes, las más de 214 familias que residen en la población Costa del Sol II de Rancagua, recibieron las “buenas nuevas” del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de incorporar este sector a un proceso de regeneración urbana.

Durante su visita reciente a la capital regional, el titular de la cartera de vivienda visitó a los vecinos de este conjunto residencial y al constatar en terreno las condiciones de los edificios, se comprometió a una solución definitiva y agilizar un proyecto que sería incorporado al Programa de Regeneración Urbana del Minvu.

El ministro constató las condiciones de los edificios, dialogó con los vecinos y conoció las grandes falencias que presentan los 19 edificios con 214 departamentos, como son: filtraciones, problemas de redes sanitarias, deterioro de pisos, escaleras y cierres perimetrales, además del mal estado de los espacios comunes.

El programa de Regeneración de Conjuntos habitaciones interviene condominios con alto deterioro físico y social, priorizando que las familias permanezcan en su territorio. Este proceso contempla inserción territorial, diagnóstico, diseño participativo de un plan maestro, ejecución de obras u acompañamiento social.

Poduje explicó que se evaluaron todas las alternativas, y se decidió “una intervención a través del DS27, un subsidio del Minvu para reparar, ampliar o mejorar viviendas o barrios (…) y por eso optamos por avanzar hacia un proceso de regeneración, que debemos respaldar con los recursos necesarios para evitar que las familias sigan esperando”.

«Este proyecto no puede resolverse a punta de parches», enfatizó el ministro Poduje, al recalcar que se trata de un tema de dignidad, y que requerirá apoyo transversal en el Congreso, durante la discusión presupuestaria.

Anuncios

En ese sentido, la delegada presidencial de O´Higgins, Susana Pinto valoró la celeridad de la medida y destacó los seis meses de gobierno, por lo que “este anuncio expresa el compromiso del presidente José Antonio Kast con las familias.

El Seremi de Vivienda, Christian Villegas se sumó a este anunció del ministro Iván Poduje y anunció que “se viene una gran tarea, pero en Costa del Sol II existe un tejido social muy valioso y una comunidad organizada, cuyo compromiso será fundamental para desarrollar con éxito este nuevo proceso en la capital regional”.

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló que se trata de una demanda histórica del sector nororiente, porque “esta es una lucha de años y agradecemos al ministro Poduje por recorrer el conjunto, escuchar a las familias y tomar la decisión que correspondía”.

Emocionada por esta decisión, la presidenta de la Junta de Vecinos, Carolina Cifuentes, expresó que “el ministro vino al territorio, vio y conoció cómo estamos viviendo y por eso estamos felices, porque este anuncio abre una nueva esperanza”.

El proyecto de Costa del Sol II se suma a los ya ejecutados en las ex poblaciones Vicuña Mackenna y Baltazar Castro de Rancagua.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Levski Sofia empata 0-0 con Red Bull Salzburgo por el partido de la fecha 1 de la Europa League
1 minuto hace
EN VIVO: Betis empata 0-0 con Getafe por el partido de la fecha 6 de La Liga
2 minutos hace
EN VIVO: OFI Creta y Hoffenheim arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 1 de la Europa League
5 minutos hace
EN VIVO: Levski Sofia empata 0-0 con Red Bull Salzburgo por el partido de la fecha 1 de la Europa League
1 minuto hace
EN VIVO: Betis empata 0-0 con Getafe por el partido de la fecha 6 de La Liga
2 minutos hace
Anuncios
Un país también se reconoce en sus juegos
Foto_FiestasPatrias_FundacionIntegra_2
Fiestas Patrias: la importancia de acompañar y respetar la participación de niñas y niños
Anuncios
FONDAS 1
Fiestas Patrias: Conoce las fondas en la Región de O’Higgins
WhatsApp Image 2026-09-16 at 15.48.19
Pichilemu da un nuevo paso para renovar su sistema de alcantarillado con inversión de $39 mil millones
Ulf Kristersson
Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones
Europa Press
Nepal suma a más de mil personas a la lista de desaparecidos tres semanas después de la devastadora riada
Anuncios
ChatGPT Image 16 sept 2026, 12_45_03 p.m.
Empanada, choripán y asado: las claves para disfrutar este 18 sin caer en excesos
797866_2
Los penales lograron darle la clasificación a Semifinales a Atlético Mineiro
793874_2
Penales decisivos llevan a la victoria y clasificación de Palmeiras a Semifinales
797152_2
Huachipato se quedó con la victoria 1-0 ante Coquimbo Unido en el imperial de La Cisterna
Fiestas Patrias: ¿Qué normas regulan las fondas en Chile?
2 incendios
Labocar  realiza peritajes tras incendios estructurales en Pichilemu y Litueche
Anuncios