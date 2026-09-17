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Diario Digital

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MC Torque se enfrentará ante Cienciano por la llave 4

Cienciano se mide ante MC Torque en el estadio Centenario a las 21:30 horas. El partido será supervisado por Maximilaino Ramírez.

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Hoy se miden Cienciano, que ganó 2 a 0 en la ida, y MC Torque, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 4 se jugará desde las 21:30 horas, en el estadio Centenario.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y Cienciano se impuso por 2 a 0.

Maximilaino Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: MC Torque 2 vs Tigre 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Cienciano 2 vs MC Torque 0 (10 de septiembre)
Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Cienciano 1 vs Melgar 1 (5-4 en penales a favor de Cienciano) (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Juventud 1 vs Cienciano 1 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 2 vs Puerto Cabello 0 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 3 vs Cienciano 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Juventud 1 (27 de mayo)
  • Playoffs Octavos: Lanús 2 vs Cienciano 0 (22 de julio)
  • Playoffs Octavos: Cienciano 4 vs Lanús 0 (29 de julio)
  • Octavos de Final: Cienciano 6 vs Botafogo 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Cienciano 0 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Cienciano 2 vs MC Torque 0 (10 de septiembre)
Horario MC Torque y Cienciano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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MC Torque se enfrentará ante Cienciano por la llave 4

Cienciano se mide ante MC Torque en el estadio Centenario a las 21:30 horas. El partido será supervisado por Maximilaino Ramírez.
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