Nepal suma a más de mil personas a la lista de desaparecidos tres semanas después de la devastadora riada

(EUROPA PRESS) –

Las autoridades de Nepal han añadido más de mil personas a su lista de desaparecidos tras las devastadoras inundaciones registradas el 26 de agosto en el norte del país, cerca de la frontera con China, con lo que el listado actual supera los seis millares, cerca de tres semanas después de la catástrofe.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí (NDRRMA, según sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que en estos momentos hay 6.150 personas en paradero desconocido, una cifra «revisada tras la deducción de los cadáveres identificados».

Asimismo, ha señalado que hasta ahora se han localizado 1.403 cadáveres, mientras que 13.742 personas han sido rescatadas en el marco de las operaciones de búsqueda y rescate, que siguen activas, pese a que las posibilidades de hallar a supervivientes siguen reduciéndose con el paso de los días.

Al balance de víctimas facilitado por las autoridades de Nepal se suman 43 muertos y más de 500 desaparecidos en el lado chino de la frontera, según las autoridades del gigante asiático. Además, India confirmó el hallazgo de al menos tres cuerpos en su territorio que habrían sido arrastrados por las aguas.