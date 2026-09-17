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Pastoral Juvenil de Rancagua propone a parroquias un plan de formación y servicio para jóvenes

La iniciativa busca que los jóvenes identifiquen necesidades de sus propias comunidades y transformen sus inquietudes en acciones concretas y sostenidas de servicio, mediante un proceso de formación, discernimiento y misión.
El padre Javier Menares destaca que no existe una única manera de vivir la misión juvenil, ya que cada parroquia y comunidad enfrenta desafíos diferentes.

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La Pastoral Juvenil de la Diócesis de Rancagua preparó una propuesta que será presentada a las parroquias como herramienta de apoyo para el trabajo pastoral con los jóvenes.

La iniciativa busca fortalecer el compromiso misionero y de servicio de los jóvenes, promoviendo experiencias que no se reduzcan a acciones solidarias ocasionales, sino que puedan convertirse en procesos comunitarios sostenidos en el tiempo.

El padre Javier Menares, asesor de la Pastoral Juvenil diocesana, explicó que se trata de un material abierto y adaptable a las distintas realidades parroquiales, de manera que cada comunidad pueda utilizarlo de acuerdo con sus necesidades y características.

“El objetivo general es generar en las parroquias una experiencia juvenil de formación, discernimiento y servicio misionero”, señala el sacerdote.

La propuesta plantea que los jóvenes puedan profundizar su vocación bautismal y su compromiso con los demás a partir del encuentro con Cristo y de la vida sacramental, especialmente de la Eucaristía.

Desde allí, se les invita a observar la realidad que los rodea y reconocer los espacios concretos donde pueden desarrollar una labor de servicio.

Mirar primero las necesidades de la comunidad

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que los jóvenes conozcan y analicen las necesidades presentes en sus propias comunidades antes de iniciar una acción misionera.

Para ello, el material propone identificar distintas realidades sociales y pastorales existentes en cada territorio.

Entre ellas se encuentran los comedores solidarios, la pastoral de la salud, los adultos mayores que requieren acompañamiento, la pastoral penitenciaria, las personas en situación de calle, las familias vulnerables, los migrantes y los niños, entre otras.

La invitación es que cada joven y cada grupo pueda preguntarse: ¿Dónde me necesita el Señor? ¿A qué realidad me está enviando? ¿Qué puedo aportar?

El documento contempla fichas de trabajo para registrar estas necesidades y realizar un discernimiento comunitario, con el propósito de pasar de inquietudes generales a compromisos concretos de servicio.

Del diagnóstico al compromiso

Una vez identificada una necesidad, la propuesta invita a los jóvenes a asumir un compromiso pastoral específico.

Para acompañar este proceso, contempla una ficha del joven misionero y un plan de implementación de 30 días, que permitirá seguir y evaluar el desarrollo de la experiencia.

Por ejemplo, si una comunidad identifica la realidad de las personas en situación de calle, los jóvenes podrían comenzar con acciones como la entrega de alimentos, abrigo o bebidas calientes.

Sin embargo, la propuesta plantea avanzar posteriormente hacia respuestas más permanentes, trabajando también junto a otras instituciones y organizaciones.

El material incorpora además una Oración del Joven Misionero, destinada a acompañar espiritualmente el proceso y recordar que el servicio cristiano nace del encuentro con Cristo y se expresa de manera concreta en la vida de los demás.

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Una propuesta que busca adaptarse a cada parroquia

El padre Javier Menares destaca que no existe una única manera de vivir la misión juvenil, ya que cada parroquia y comunidad enfrenta desafíos diferentes.

Por esta razón, la propuesta fue concebida como una herramienta flexible, que pueda ser asumida y adaptada por los grupos juveniles de acuerdo con sus propios procesos pastorales.

La iniciativa será presentada a las parroquias de la Diócesis de Rancagua como una herramienta para acompañar a los jóvenes en un camino que busca vincular formación, discernimiento y servicio, partiendo de las necesidades concretas de las comunidades en las que participan.

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