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Pichilemu da un nuevo paso para renovar su sistema de alcantarillado con inversión de $39 mil millones

El Gobierno Regional y la Municipalidad de Pichilemu firmaron el contrato para ejecutar la primera etapa del proyecto “Casetas Sanitarias Zona 1 Urbana”, que contempla obras en los sectores Centro y El Llano. La iniciativa considera la normalización, reemplazo y extensión de redes de alcantarillado y agua potable.

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Un nuevo avance registró el proyecto destinado a renovar el sistema de alcantarillado de Pichilemu, luego de que el Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Pichilemu firmaran el contrato para ejecutar las obras correspondientes al proyecto “Casetas Sanitarias Zona 1 Urbana”.

La iniciativa contempla una inversión superior a $39 mil millones comprometida por el Gobierno Regional para la ejecución de sus dos etapas y considera inicialmente trabajos en los sectores Centro y El Llano de la comuna.

Las obras buscan modernizar el sistema de alcantarillado y mejorar las condiciones del servicio sanitario. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el proyecto también está asociado al desarrollo de infraestructura para una comuna donde tienen relevancia el turismo, el comercio y los emprendimientos locales.

El gobernador regional (S) Luis Fuentes señaló que esperan que las obras comiencen durante octubre y que la ejecución se extienda por aproximadamente tres años.

“Estamos muy contentos. Este es un proyecto emblemático para el Gobierno Regional, tanto por la cantidad de recursos que estamos invirtiendo, cerca de 40 mil millones de pesos, y por el beneficio que tendrá la comunidad de Pichilemu”, manifestó.

La autoridad agregó que se trata de una iniciativa que ha sido esperada durante años y que, una vez iniciados los trabajos, esperan completar dentro del período de ejecución previsto.

Más de 15 kilómetros de colectores

En esta primera etapa, correspondiente a los sectores Centro y El Llano, se contempla la normalización de 6.240 metros lineales de colectores existentes.

A ello se suma el reemplazo de 970 metros lineales de colectores que terminaron su vida útil y la extensión de la red en otros 8.820 metros lineales.

Las obras implicarán además la reposición de 61.865 metros cuadrados de pavimentos existentes.

El proyecto considera también el reemplazo de 2.750 metros lineales de matrices de agua potable, debido a interferencias con los nuevos colectores de alcantarillado, además de otras obras asociadas a la ejecución de la iniciativa.

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Municipio destaca impacto para la comuna

El alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, valoró la firma del contrato y señaló que constituye un nuevo hito dentro del proceso que ha permitido llevar el proyecto hasta su actual etapa.

“Hoy día hemos firmado el contrato que liga obligaciones y responsabilidades de la empresa con nuestra comuna para la ejecución de una obra tan importante, como es el alcantarillado”, sostuvo.

El jefe comunal destacó además el respaldo financiero del Gobierno Regional y planteó que la infraestructura sanitaria permitirá generar condiciones para el crecimiento y desarrollo de la comuna.

“Porque más allá del proyecto, más allá del alcantarillado, que obviamente significa mucho bienestar, se abre una cantidad de posibilidades enorme de mejorar las expectativas, desde el punto de vista sanitario, ambiental, de infraestructura y equipamiento que debe tener nuestra comuna para el beneficio de todos los que vivimos en esta linda ciudad”, afirmó.

Según informó el alcalde, posteriormente se contempla abordar el sector de Infiernillo, una vez que finalice el proceso de licitación correspondiente.

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