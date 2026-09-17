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SENAPRED actualiza alerta preventiva en O’Higgins por vientos, lluvias y tormentas eléctricas

La autoridad mantiene la Alerta Temprana Preventiva Regional ante un evento meteorológico que contempla vientos de hasta 80 km/h en la cordillera durante el domingo 20 de septiembre, además de precipitaciones y probables tormentas eléctricas.
Foto: Nicolás Carrasco

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La Dirección Regional de SENAPRED O’Higgins actualizó este jueves la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, debido al pronóstico de viento, precipitaciones y probables tormentas eléctricas para distintos sectores de la región. La actualización rige desde este 17 de septiembre y se mantendrá mientras las condiciones del evento así lo ameriten.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), existe una alerta por viento moderado a fuerte entre las regiones Metropolitana y Maule, cuya vigencia considera la madrugada y la noche del domingo 20 de septiembre. A ello se suma un aviso por viento normal a moderado entre Coquimbo y Biobío, vigente desde la noche del sábado 19 hasta la noche del lunes 21.

Viento: las mayores rachas se esperan en la cordillera

El pronóstico contempla diferencias según el sector de la región. Para el domingo 20 de septiembre, se esperan vientos de entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en el litoral y la cordillera de la costa.

En el valle se pronostican entre 25 y 40 km/h, también con rachas de 50 km/h, mientras que en la precordillera se esperan velocidades similares, pero con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.

La situación más intensa se proyecta para la cordillera, donde el viento podría alcanzar entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Precipitaciones entre el sábado y el domingo

El informe de SENAPRED también contempla precipitaciones entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.

El pronóstico indica entre 5 y 10 milímetros en el litoral, cordillera de la costa y valle; entre 10 y 15 milímetros en la precordillera, y entre 20 y 30 centímetros en la cordillera.

Además, la isoterma cero en la cordillera descendería progresivamente desde los 3.700-3.500 metros el jueves 17 hasta los 3.300-2.700 metros el sábado 19.

También existe aviso por posibles tormentas eléctricas

La DMC mantiene un aviso por probables tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, con vigencia desde la tarde de este jueves 17 hasta la noche del viernes 18 de septiembre.

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Ante este escenario, SENAPRED recomienda suspender juegos y otras actividades al aire libre durante las tormentas, evitar refugiarse bajo árboles, postes o antenas y no ingresar a lagos o ríos.

También aconseja alejarse de máquinas, cercas, tubos, rejas y mástiles. En los hogares, recomienda establecer un lugar seguro para resguardarse, desconectar los aparatos eléctricos, evitar el contacto con agua y cerrar cortinas y persianas ante el riesgo de quebradura de vidrios.

Riesgos asociados al viento y las lluvias

SENAPRED advierte que las condiciones de viento podrían provocar voladuras de techumbres, alteraciones de conectividad e interrupciones del suministro eléctrico y telefónico debido a la caída de árboles o ramas sobre tendidos.

También podría producirse afectación de muros y cierres de sitios en construcción. Por ello, el organismo recomienda asegurar las techumbres, realizar poda de árboles y ramas y asegurar objetos colgantes que puedan desprenderse.

Respecto de las precipitaciones, el organismo plantea que el agua caída podría generar desbordes o arrastre de sedimentos en zonas próximas a cauces y quebradas. También podrían registrarse dificultades menores para el desplazamiento vehicular y acumulaciones de agua y barro en sectores donde se realizan trabajos en calles y vías.

SENAPRED mantendrá un monitoreo permanente junto a los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres y contempla, entre otras medidas, la activación preventiva de los Comités para la Gestión del Riesgo, la identificación de zonas vulnerables y el monitoreo de sectores más expuestos.

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