Templo de Paredones abrió Puerta Santa por el Año Jubilar Franciscano

La comunidad de la Parroquia San Francisco de Asís de Paredones vivió el pasado sábado 12 de septiembre la apertura de su Puerta Santa, dando inicio al Año Jubilar Franciscano, convocado con motivo de los 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís.

La celebración se realizó a las 19:00 horas y reunió a cerca de 150 personas, principalmente integrantes de la comunidad parroquial, quienes participaron de este momento de celebración y oración.

El templo de Paredones fue designado templo jubilar por el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto, y cuenta con autorización para mantener abierta la Puerta Santa durante el año jubilar.

Un signo de renovación espiritual

Para el presbítero Manuel Lizana, administrador parroquial, la apertura de la Puerta Santa representa un momento de fe, esperanza y renovación espiritual.

“La puerta no es una puerta cualquiera. Nos recuerda que Cristo es la verdadera puerta”, explicó el sacerdote.

En ese sentido, señaló que atravesarla representa más que un gesto exterior y constituye una invitación a dejar atrás aquello que aleja de Dios para emprender un camino de conversión, reconciliación y renovación espiritual.

El padre Lizana también destacó que la puerta abierta recuerda la necesidad de mantener abierto el corazón.

“Lo más profundo es tener abierta la puerta de nuestro corazón”, señaló, vinculando este signo con el fortalecimiento de la fraternidad y el compromiso de vivir el Evangelio siguiendo las huellas de San Francisco.

Invitación a toda la diócesis

La invitación a participar queda abierta a las comunidades de la Diócesis de Rancagua, que durante este año podrán acudir al templo jubilar de Paredones.

El sacerdote enfatizó que la Puerta Santa no debe entenderse como un acto mágico o simplemente externo.

“Esto no es un signo mágico ni un simple rito externo. Es una invitación a dejarnos transformar”, afirmó.

De esta manera, la comunidad parroquial de Paredones inició este tiempo jubilar marcado por la oración, la fraternidad y la renovación espiritual en torno a la figura de San Francisco de Asís.