152 Estados exigen a EE.UU. permitir la participación palestina en la ONU

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución respaldada por 152 Estados que exige a Estados Unidos retirar su decisión de impedir la participación palestina en el 81º período de sesiones de la organización, al considerar que la medida vulnera el Acuerdo sobre la Sede.

La iniciativa recibió un amplio respaldo. Solo tres países votaron en contra: Estados Unidos, Israel y Paraguay, mientras que Colombia, Panamá, Honduras y Perú se abstuvieron.

El texto aprobado exige a Washington retractarse de inmediato de su decisión de impedir la participación de la delegación palestina en las sesiones correspondientes al nuevo período de la Asamblea General.

Los Estados que respaldaron la iniciativa consideran que las restricciones estadounidenses vulneran el Acuerdo sobre la Sede, suscrito entre Naciones Unidas y Estados Unidos.

Este acuerdo establece las obligaciones del país anfitrión para garantizar el acceso a la sede de la organización. Entre ellas se encuentra facilitar la entrada y residencia de las delegaciones diplomáticas, los Estados miembros y los observadores, con el objetivo de que puedan participar en las reuniones de la Asamblea General sin obstáculos.

El tablero de votación de la Asamblea General registró 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. Chile aparece entre los Estados que respaldaron la resolución.

Abbas intervendrá mediante una transmisión televisiva

El Ministerio de Exteriores palestino valoró la aprobación de la resolución y agradeció a los países que promovieron el texto, a los que calificó como «hermanos y amigos», así como a los Estados que votaron a favor.

Las autoridades palestinas señalaron que la decisión permitirá evitar las restricciones estadounidenses a la participación de Palestina en los encuentros de más alto nivel y en el resto de los trabajos de la sesión.

De esta manera, la representación palestina podrá trasladar su posición ante Naciones Unidas pese a la imposibilidad de contar con presencia física.

Como alternativa, el discurso del presidente palestino, Mahmud Abbas, será difundido mediante una transmisión televisiva en la fecha y hora previstas para su intervención, según confirmó el propio Ministerio en una publicación en redes sociales.

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El Ministerio de Exteriores palestino sostuvo que la resolución permitirá que la voz del pueblo palestino llegue a Naciones Unidas pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Palestina reivindica su participación en Naciones Unidas

El departamento palestino de Exteriores añadió que la votación confirma la continuidad de la voz palestina en el seno de Naciones Unidas y frustra, según su interpretación, los esfuerzos destinados a marginar a Palestina y su causa de los trabajos de la organización.

Las autoridades palestinas reiteraron además su intención de continuar defendiendo los intereses de su población y trabajando para su protección.

Según el mismo comunicado, esa labor incluye impulsar una solución a la cuestión palestina mediante vías políticas, jurídicas y diplomáticas.

El Ministerio señaló asimismo que mantendrá su actuación frente a la ocupación, las políticas que califica de coloniales, los crímenes atribuidos a los colonos israelíes y otras prácticas que, según sostiene, menoscaban el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

El objetivo declarado por las autoridades palestinas es alcanzar un Estado de Palestina independiente, con Jerusalén como capital.