Científicos observan por primera vez en tiempo real un salto cuántico en el sonido

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, logró observar directamente y en tiempo real un salto cuántico en un sistema mecánico asociado al sonido, completando un proceso de exploración científica que comenzó hace más de un siglo.

El trabajo, liderado por el físico Amir Safavi-Naeini y publicado en la revista Science, permitió registrar cómo un sistema vibratorio pasa repentinamente de un estado de energía a otro. En concreto, los investigadores observaron el momento en que un fonón individual, la unidad cuántica asociada al sonido, pasó de un estado de energía 1 a otro de energía 0.

Los saltos cuánticos son transiciones repentinas entre distintos estados energéticos. Aunque fueron planteados teóricamente a comienzos del siglo XX, su observación experimental se fue logrando progresivamente en diferentes sistemas. Los científicos demostraron por primera vez estos fenómenos en iones atrapados en 1986 y posteriormente en fotones, las partículas fundamentales de la luz, en 2007.

La observación de estos saltos en sistemas mecánicos había resultado mucho más difícil.

“Lo que demuestra este estudio nos permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías cuánticas basadas en el sonido”, explicó Safavi-Naeini, profesor asociado de Física Aplicada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Stanford.

El investigador destacó que el experimento demuestra que los objetos vibrantes pueden presentar un comportamiento cuántico, una característica necesaria para diversas operaciones de computación y detección cuánticas.

¿Qué es un salto cuántico en el sonido?

Para comprender el experimento es necesario llevar la idea del sonido a una escala muy diferente de la que percibimos normalmente.

Cuando una campana suena, por ejemplo, observamos que su vibración disminuye progresivamente hasta que deja de ser audible. A escala cuántica, la descripción de esa vibración es distinta: la energía del sistema puede encontrarse en niveles discretos y cambiar entre ellos mediante transiciones repentinas.

La unidad cuántica asociada al sonido se denomina fonón. De manera simplificada, un fonón puede entenderse como una excitación cuántica de una vibración mecánica y representa el movimiento coordinado de un gran número de átomos.

Anuncios

Así como un fotón constituye una unidad cuántica de luz, un fonón permite describir la energía vibracional de un sistema mecánico en términos cuánticos.

En el experimento de Stanford, los científicos trabajaron con un resonador mecánico microscópico capaz de sostener una vibración durante un tiempo suficientemente prolongado como para observar su evolución.

El objetivo era determinar si el fonón se encontraba en un estado energético determinado y detectar directamente el momento en que cambiaba a otro.

El resultado permitió observar cómo el sistema pasaba de un estado de energía 1 a uno de energía 0: un salto cuántico registrado en tiempo real.

Experimentos anteriores habían encontrado evidencia de este tipo de comportamiento en sistemas mecánicos, pero los investigadores señalan que este trabajo constituye la primera demostración de que fonones individuales realizan estos saltos y que pueden ser observados directamente mientras ocurren.

Un resonador diminuto que mantiene la vibración

Una de las claves del experimento fue el diseño del resonador mecánico.

El dispositivo fue fabricado utilizando técnicas propias de la fabricación de chips y es tan pequeño que varios resonadores podrían integrarse en un mismo chip para desarrollar funciones más complejas.

Su funcionamiento puede compararse, a grandes rasgos, con el de un diapasón microscópico. Sin embargo, su característica más importante para el experimento fue su capacidad para mantener la vibración durante aproximadamente dos milisegundos.

Ese período puede parecer insignificante desde la perspectiva cotidiana. Para un sistema cuántico, en cambio, representa un intervalo suficientemente largo como para realizar numerosas mediciones.

Los investigadores explican que, si un diapasón convencional pudiera mantener su vibración durante un tiempo proporcionalmente equivalente, seguiría vibrando durante varias horas.

El largo tiempo de resonancia —también denominado tiempo de amortiguación— permitió realizar cientos de lecturas antes de que la vibración desapareciera.

Esto fue fundamental para identificar el instante en que el sistema abandonaba el estado energético 1 y pasaba al estado 0.

El desafío de observar sin destruir el estado cuántico

Observar un sistema cuántico presenta una dificultad particular: la medición puede alterar el propio estado que se intenta estudiar.

Por ello, uno de los principales desafíos de los investigadores fue encontrar una manera de obtener información sobre el resonador sin perturbar de manera significativa su frágil estado cuántico.

Para resolverlo, desarrollaron una combinación entre el resonador mecánico y un cúbit superconductor.

Un cúbit es un sistema capaz de almacenar información cuántica. En este experimento, además, el circuito eléctrico actuó como un detector capaz de obtener información sobre el estado energético del resonador.

La integración de ambos componentes requirió desarrollar nuevos procesos de fabricación para conseguir que el resonador conservara su vibración durante un tiempo suficientemente prolongado y, al mismo tiempo, conectarlo con el cúbit sin dañar ninguno de los dos sistemas.

El cúbit podía comprobar repetidamente el estado del resonador durante los dos milisegundos de vibración.

En cada medición, los investigadores podían determinar si el fonón se encontraba en el nivel de energía 1 o en el nivel 0. La sucesión de esas mediciones permitió identificar el momento en que se producía el cambio.

Anuncios

De esta manera, los científicos no tuvieron que limitarse a inferir que había ocurrido un salto: pudieron seguir el estado del sistema y registrar cuándo se produjo la transición.

¿Por qué importa este descubrimiento?

La posibilidad de detectar saltos cuánticos en sistemas mecánicos podría tener aplicaciones en diferentes áreas de la tecnología cuántica.

Una de las más relevantes está relacionada con la corrección de errores en la computación cuántica.

Los computadores cuánticos pueden realizar determinados tipos de cálculos que resultan muy difíciles para los computadores tradicionales. Sin embargo, los estados cuánticos que utilizan para procesar información son extremadamente frágiles y pueden alterarse antes de que termine un cálculo.

En varias arquitecturas de computación cuántica, un salto cuántico puede representar un error. El problema es que identificar exactamente cuándo se produce uno de estos cambios puede ser difícil.

Por esta razón, la capacidad de observar los saltos cuánticos en un sistema mecánico podría ayudar a desarrollar métodos para detectar y eventualmente corregir errores en sistemas cuánticos.

Los investigadores consideran que el resultado constituye un primer paso en esa dirección, más que una solución inmediata al problema.

Una plataforma para detectar moléculas

El sistema desarrollado por el equipo también podría tener aplicaciones en mediciones de alta precisión.

El pequeño tamaño del resonador y su sensibilidad permiten plantear su utilización como plataforma de detección. En colaboración con el equipo del físico Michael Roukes, del Instituto de Tecnología de California (Caltech), los investigadores de Stanford ya están explorando su utilización para detectar e identificar proteínas dentro de las células.

La idea se basa en aprovechar la sensibilidad de estos sistemas mecánicos para registrar cambios extremadamente pequeños.

Aunque se trata todavía de una línea de investigación en desarrollo, muestra que el experimento podría tener aplicaciones que van más allá del estudio fundamental de los fenómenos cuánticos.

Del laboratorio a las tecnologías cotidianas

Los posibles usos también podrían alcanzar tecnologías más cercanas a la vida cotidiana.

El sonido y las vibraciones mecánicas están presentes en teléfonos inteligentes y numerosos dispositivos electrónicos. Un control más preciso de estos fenómenos podría abrir posibilidades para desarrollar nuevas tecnologías basadas en sistemas acústicos y mecánicos.

El estudiante de doctorado Szakiel, integrante del laboratorio de Safavi-Naeini, señaló que el resultado demuestra la posibilidad de ejercer un control extremadamente preciso sobre el sonido.

Los investigadores plantean que este nivel de control podría contribuir, en el futuro, a mejorar dispositivos que utilizan el sonido como parte fundamental de su funcionamiento.

El experimento representa así un nuevo paso en el estudio de los sistemas cuánticos: llevar la observación de los saltos cuánticos desde partículas como iones y fotones hasta las vibraciones de un sistema mecánico, y hacerlo siguiendo en tiempo real el cambio entre sus estados de energía.