EDITORIAL: Felices Fiestas Patrias

Estos días hemos hablado de las negras cifras que trae consigo el mes de la Patria. Debido a la imprudencia de algunos, cada año debemos lamentar cientos de muertes y personas afectadas por accidentes de tránsito, el uso irresponsable del hilo curado y las intoxicaciones asociadas a estas celebraciones.

Pero septiembre es mucho más que eso.

Es uno de los pocos momentos del año en que las familias pueden disfrutar juntas y disponer de varios días para compartir, descansar y reencontrarse. Es una pausa que, más allá del calendario, nos recuerda que la vida también necesita espacios para detenerse.

En estas fechas se resaltan nuestras tradiciones, los paseos al aire libre, los asados familiares y el encumbrar volantines. Tomamos vino tinto; los más osados se atreven con un terremoto; disfrutamos de las empanadas y hasta aparecen algunas payas entre los más talentosos.

Son momentos sencillos, pero que con el paso de los años adquieren un valor especial. Porque son precisamente esos instantes compartidos los que permanecen en nuestra memoria y nos recuerdan que disfrutar de la vida también es parte de vivirla.

Hay quienes cuestionan los feriados y la reducción de las jornadas laborales en los días previos a estas celebraciones, argumentando que pueden afectar la productividad. Es una discusión válida, especialmente en una sociedad que necesita producir y avanzar.

Pero no solo de trabajo y de cifras vive el hombre. También nos alimentamos del descanso, del disfrute, del compartir y, sobre todo, del cariño.

Qué mejor oportunidad que estas Fiestas Patrias para recuperar energías junto a quienes queremos, reencontrarnos con nuestras tradiciones y disfrutar de esos pequeños momentos que muchas veces dejamos para después.

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Que estas celebraciones sean también una oportunidad para cuidarnos. Que la alegría no termine transformándose en dolor y que la imprudencia no nos haga olvidar que detrás de cada viaje, cada celebración y cada regreso hay personas que nos esperan.

Disfrutemos, entonces, de nuestras Fiestas Patrias. Con alegría, con nuestras tradiciones y con nuestros seres queridos, pero también con responsabilidad.

Porque celebrar la vida también significa cuidarla.

Felices Fiestas Patrias.