Entusiasmo: la energía que nos mueve y puede cambiar nuestra forma de vivir

Los diccionarios definen el entusiasmo como un sentimiento intenso hacia alguien o algo que despierta un vivo interés, así como una exaltación o fogosidad del ánimo provocada por aquello que admira o cautiva.

Para Andrés Pascual, escritor y conferenciante especializado en bienestar personal y organizacional, gestión del cambio, motivación, entusiasmo y manejo del estrés, el entusiasmo es “la energía que nos mueve, la energía del éxito”.

El especialista plantea que no se trata de euforia ni de hiperactividad, sino de un “fuego interior” que funciona como una energía estable y renovable. Tampoco, sostiene, corresponde a un optimismo ingenuo, sino a una actitud ante la vida que puede modificar la manera en que una persona percibe su entorno, toma decisiones y se relaciona con los demás.

Pascual desarrolla estas ideas en su libro El poder del entusiasmo, donde sostiene que esta actitud influye en la percepción, las decisiones y las relaciones personales y puede convertirse en un motor para el bienestar.

La sonrisa no es solo un síntoma de nuestro fuego interior; también actúa como un gatillo para generarlo. Foto: Cookie Studio/Magnific.

Recuperar el impulso

Más que una emoción pasajera, Pascual presenta el entusiasmo como una manera de interpretar el mundo y actuar sobre él con mayor lucidez, calma y propósito.

Según explica, incluso en etapas complicadas es posible cultivarlo, eliminando hábitos que desgastan la motivación y desarrollando pequeñas prácticas capaces de generar cambios.

El especialista pone como ejemplo la relación con aquellas personas cuya compañía resulta agradable.

“Cuando estamos a gusto con alguien, no suele deberse a que esa persona sea más o menos guapo, rico o inteligente. Queremos tener cerca a personas que nos hablan con pasión, emoción, convicción, también con curiosidad e interés por nosotros”, señala.

A su juicio, el entusiasmo de estas personas surge de su manera de ser y se transmite a los demás a través de sus acciones y de la forma en que enfrentan la vida.

Anuncios

Hacer más y hacerlo mejor

“Cuando vives con entusiasmo generas una energía que eleva la calidad de la experiencia, disfrutas más del ahora y multiplicas tus resultados”, afirma Pascual.

Según su planteamiento, vivir con entusiasmo permite sentirse más libre y despierto, reconocer las propias opciones con mayor claridad, perseverar y actuar de acuerdo con los valores personales.

“ Haces más, pero, sobre todo, lo haces mejor”, enfatiza.

A partir de su experiencia de trabajo con miles de alumnos, el especialista propone una serie de claves que, según explica, se apoyan en la neurociencia y la psicología y buscan ayudar a recuperar la motivación, disfrutar más del presente y transmitir energía positiva en el hogar, el trabajo y las relaciones personales.

Su propuesta parte por identificar tres elementos que pueden drenar la energía, a los que denomina los “tres vampiros”, para luego incorporar las “tres pilas AAA” y poner en práctica diez acciones que pueden favorecer el entusiasmo.

Los tres “vampiros”

Quejas

Pascual advierte sobre el efecto de pasar gran parte del día quejándose de aquello que rodea a una persona.

Su recomendación es reinterpretar la realidad y observarla de manera más completa, incorporando también aquello que puede ser motivo de agradecimiento y evitando los sesgos asociados a una actitud permanentemente negativa.

Caos interior

Para el especialista, el mundo exterior está sometido a cambios y dificultades constantes. El problema, plantea, aparece cuando ese caos termina generando un estado de desorden interior que consume energía.

“El entusiasmo solo se asienta en un corazón que está en calma”, señala.

Miedo

Pascual distingue entre el miedo como una respuesta ante un peligro y aquel que termina convirtiéndose en un sentimiento duradero capaz de paralizar.

Como ejemplo menciona el temor a fracasar después de entusiasmarse con un proyecto o una meta. A su juicio, ese miedo puede aparecer cuando la persona queda atrapada en sus propios pensamientos en lugar de actuar sobre aquello que tiene frente a sí.

El entusiasmo no es un optimismo ingenuo: es una actitud que te cambia por dentro y te empuja a vivir con plenitud. Foto: Cookie Studio/Magnific.

Las tres “pilas AAA”

Aceptación

Aceptar, explica Pascual, no significa aprobar lo que sucede, conformarse o resignarse. Se trata de reconocer la realidad existente y dejar de gastar energía en luchar contra aquello que no puede modificarse en ese momento.

Anuncios

“Esto es lo que hay. Y, desde aquí, decido libremente cómo actuar”, propone como una forma de enfrentar las circunstancias.

Atención

Otra de sus recomendaciones apunta a recuperar la atención sobre el presente.

Pascual sostiene que los pensamientos pueden llevar a las personas constantemente hacia el pasado, a través de culpas, rencores o tristezas, o hacia el futuro, mediante la preocupación por aquello que todavía no ocurre.

En este contexto, menciona la meditación, incluso en formas informales, como una herramienta para favorecer la conexión con el momento presente.

Acción

La tercera “pila” es la acción.

Después de aceptar las circunstancias y prestar atención al presente, Pascual plantea que es necesario actuar para acercarse a los resultados buscados.

En este proceso destaca la pasión y la perseverancia como elementos comunes, según su perspectiva, a las historias de éxito, siempre manteniendo los valores personales como referencia.

Diez palancas para cultivar el entusiasmo

A las tres “pilas” se suman diez acciones concretas que Pascual propone para desarrollar una actitud más entusiasta.

Encontrar un propósito. El especialista plantea que descubrir un propósito —entendido como un fin que trasciende a la propia persona y da sentido a sus acciones— permite contar con una orientación para la vida.

Cuidar cuerpo y mente. Según Pascual, el entusiasmo también depende del estado físico y de aquello que incorporamos a nuestra mente.

Cuidar el lenguaje. Las palabras, sostiene, no solo describen la realidad, sino que también influyen en la manera en que la experimentamos y comunicamos nuestras emociones.

Utilizar el humor. Para Pascual, reírse de uno mismo puede contribuir al bienestar y ayudar a enfrentar las dificultades desde otra perspectiva.

Seguir el propio camino. Su propuesta consiste en explorar aquello que realmente interesa y cuestionar las creencias que pueden limitar las decisiones personales.

Rodearse de personas entusiastas. El especialista recomienda compartir con personas que tengan disposición a aprender y que puedan transmitir motivación.

Reconocer los avances. Aplaudir los pequeños logros y valorar los esfuerzos realizados permite, según Pascual, mantener la energía incluso cuando los resultados no son los esperados.

Sonreír. El especialista considera que la sonrisa no solo expresa un estado de ánimo, sino que también puede contribuir a generarlo.

Moverse. Caminar, hacer ejercicio o bailar son algunas de las actividades que propone para incorporar movimiento al día. Pascual sostiene que la postura y la actividad física pueden favorecer determinadas habilidades cognitivas.

Mirar el mundo con ojos de niño. Finalmente, invita a recuperar la curiosidad y la capacidad de observar sin prejuicios. “El entusiasmo no está en lo que vemos, sino en cómo lo miramos”, concluye.