Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Fondas de Rancagua extenderán su funcionamiento hasta las 2:30 de la madrugada

Este año el recinto funcionará media hora más que en 2025, manteniendo un horario de cierre de accesos y término de venta de alcohol que permitirá un retiro tranquilo y seguro del público.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Con el objetivo de generar un espacio de encuentro familiar, seguro y con identidad rancagüina, las Fondas y Ramadas de Rancagua ya abrieron sus puertas para estas Fiestas Patrias y este año extenderán su funcionamiento hasta las 2:30 de la madrugada, media hora más que durante 2025.

Durante este jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de septiembre, las Fondas funcionarán desde las 12:00 horas hasta las 2:30 de la madrugada. A la 1:30 horas se cerrarán los accesos, finalizará la venta de alcohol y se detendrá la música. Desde ese momento quedará una hora para que quienes permanezcan en el recinto puedan retirarse de manera tranquila y segura.

A las 2:30 horas se producirá el cierre definitivo del funcionamiento de las Fondas.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que “al igual que el 2025 queremos que Rancagua tenga unas Fondas familiares, seguras, ordenadas y con identidad rancagüina, donde podamos celebrar nuestras tradiciones y encontrarnos tranquilamente”.

Para cumplir con este objetivo, el municipio contempla un amplio despliegue de seguridad, con Carabineros, Seguridad Municipal y seguridad privada, además de centrales de monitoreo, pórticos de seguridad, detectores de metales, paletas detectoras y drones, entre otras medidas.

La celebración también tendrá un marcado sello local, con un escenario destinado exclusivamente a artistas rancagüinos, fortaleciendo la participación de talentos de la comuna en la programación dieciochera.

Domingo con horario especial

El domingo 20 de septiembre, en tanto, las Fondas tendrán un horario especial. El recinto funcionará hasta las 22:00 horas, mientras que los accesos se cerrarán a las 21:00 horas.

De esta manera, la programación de las Fondas rancagüinas contempla jornadas extendidas durante los principales días de celebración, junto con medidas orientadas a ordenar el ingreso, permanencia y salida del público.

Anuncios

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Central Córdoba (SE) empata 2 a 2 ante Defensa y Justicia en el estadio Único Madre de Ciudades
2 minutos hace
Fernando Niño marca un doblete en la victoria 3-1 de Elche ante Espanyol
1 hora hace
Brentford golea 3-0 a Chelsea
1 hora hace
EN VIVO: Central Córdoba (SE) empata 2 a 2 ante Defensa y Justicia en el estadio Único Madre de Ciudades
2 minutos hace
Fernando Niño marca un doblete en la victoria 3-1 de Elche ante Espanyol
1 hora hace
Anuncios
El movimiento (caminar, hacer ejercicio, bailar) potencian habilidades cognitivas y es un motor del entusiasmo. Foto: Spencer Davis/Unsplash.
Entusiasmo: la energía que nos mueve y puede cambiar nuestra forma de vivir
Ocarrol-Santo-Tomas.jpg
Mecánica Automotriz, Electricidad, Refrigeración y Podología lideran el crecimiento absoluto de matrícula en O’Higgins
Anuncios
WhatsApp Image 2026-09-18 at 10.45.03
Trabajador de fonda muere tras ser herido con un arma cortopunzante en Rengo
Fiestas Patrias de Chile y sus antiguas fechas de celebración
¿Por qué hace dos siglos Chile celebraba tres veces al año las Fiestas Patrias?
Palacio_de_la_Asamblea_Legislativa_de_Bolivia,_vista_lateral
La Asamblea de Bolivia amplía el estado de excepción por 90 días a petición del Gobierno por posibles protestas
EDITORIAL: Felices Fiestas Patrias
Anuncios
797867_2
MC Torque venció 3-0 a Cienciano y clasifica a Semifinales
793873_2
Flamengo logró clasificar a Semifinales con un empate 1-1
1 detenido coya....
Fue detenido en Coya tras ser sorprendido con cigarrillos de contrabando
antiácidos
El omeprazol antes del asado puede traer más riesgos que beneficios
1 detenido santa cruz....
Carabineros detiene en Santa Cruz a hombre que mantenía cinco órdenes de detención vigentes
2 detenidos flagrancia
Fueron sorprendidos al interior de una casa y terminaron detenidos por robo en Rancagua
Anuncios