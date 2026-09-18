Fondas de Rancagua extenderán su funcionamiento hasta las 2:30 de la madrugada

Con el objetivo de generar un espacio de encuentro familiar, seguro y con identidad rancagüina, las Fondas y Ramadas de Rancagua ya abrieron sus puertas para estas Fiestas Patrias y este año extenderán su funcionamiento hasta las 2:30 de la madrugada, media hora más que durante 2025.

Durante este jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de septiembre, las Fondas funcionarán desde las 12:00 horas hasta las 2:30 de la madrugada. A la 1:30 horas se cerrarán los accesos, finalizará la venta de alcohol y se detendrá la música. Desde ese momento quedará una hora para que quienes permanezcan en el recinto puedan retirarse de manera tranquila y segura.

A las 2:30 horas se producirá el cierre definitivo del funcionamiento de las Fondas.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que “al igual que el 2025 queremos que Rancagua tenga unas Fondas familiares, seguras, ordenadas y con identidad rancagüina, donde podamos celebrar nuestras tradiciones y encontrarnos tranquilamente”.

Para cumplir con este objetivo, el municipio contempla un amplio despliegue de seguridad, con Carabineros, Seguridad Municipal y seguridad privada, además de centrales de monitoreo, pórticos de seguridad, detectores de metales, paletas detectoras y drones, entre otras medidas.

La celebración también tendrá un marcado sello local, con un escenario destinado exclusivamente a artistas rancagüinos, fortaleciendo la participación de talentos de la comuna en la programación dieciochera.

Domingo con horario especial

El domingo 20 de septiembre, en tanto, las Fondas tendrán un horario especial. El recinto funcionará hasta las 22:00 horas, mientras que los accesos se cerrarán a las 21:00 horas.

De esta manera, la programación de las Fondas rancagüinas contempla jornadas extendidas durante los principales días de celebración, junto con medidas orientadas a ordenar el ingreso, permanencia y salida del público.