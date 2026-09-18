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Invitan a taller de formación en el Mes de la Biblia

La Vicaría Pastoral y el Instituto de Formación Padre Iván Caviedes convocan a toda la comunidad a profundizar en la Sagrada Escritura, el miércoles 30 de septiembre, a través de Zoom.

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Septiembre es una oportunidad especial para volver la mirada hacia la Palabra de Dios y descubrir en ella una fuente permanente de encuentro con Cristo. Con ese espíritu, la Diócesis de Rancagua invita a participar en un taller de formación bíblica que busca llevar la Sagrada Escritura desde las páginas de la Biblia hasta la vida cotidiana de las comunidades y de cada creyente.

La iniciativa es organizada por la Vicaría Pastoral y el Instituto de Formación Padre Iván Caviedes, y tendrá como tema “La Sagrada Escritura ilumina la vida personal y comunitaria”. El encuentro será guiado por el presbítero Jerónimo Walter y está abierto a todo público.

La actividad se realizará el miércoles 30 de septiembre, de 19:00 a 20:30 horas, mediante la plataforma Zoom. De esta manera, personas de las distintas comunidades de la diócesis y quienes deseen acercarse a la formación bíblica podrán conectarse desde sus hogares.

Para el vicario pastoral de la Diócesis de Rancagua, presbítero Felipe Pardo, el acercamiento a la Biblia no debiera limitarse a una celebración particular, sino acompañar de manera permanente el camino de fe. En esa perspectiva, este taller se presenta como una invitación a escuchar, comprender y llevar la Palabra a las decisiones, relaciones y desafíos de la vida personal y comunitaria.

La tradición de dedicar septiembre de manera especial a la Biblia está vinculada a san Jerónimo, cuya memoria litúrgica se celebra precisamente el 30 de septiembre. Este gran estudioso de las Escrituras dedicó buena parte de su vida a su traducción y estudio, dando origen a la Vulgata, traducción latina que tuvo una enorme importancia en la historia de la Iglesia.

Datos para conectarse: ID de reunión: 846 0445 1864. Código de acceso: 314060. 

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