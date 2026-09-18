Mecánica Automotriz, Electricidad, Refrigeración y Podología lideran el crecimiento absoluto de matrícula en O’Higgins

Por Manuel Olmos Muñoz

Rector del IP-CFT Santo Tomás, sede Rancagua

Esta quinta cápsula de Educación Superior grafica el análisis comparativo de las 30 carreras que registran las mayores variaciones de matrícula, considerando la evolución entre 2025 y 2026, y complementando el análisis con la variación observada respecto de 2022. La información se organiza diferenciando las carreras profesionales y las carreras técnicas, permitiendo identificar aquellas que muestran los principales crecimientos y disminuciones de matrícula.

El análisis se presenta, además, de manera separada para el nivel nacional y regional, lo que permite contrastar las tendencias del país con la realidad de la región e identificar carreras cuyo comportamiento regional presenta diferencias respecto del escenario nacional. De esta forma, la cápsula entrega una mirada sintética sobre los principales cambios en las preferencias de matrícula y su evolución reciente.