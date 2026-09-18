San Fernando, capital de Colchagua, dio el vamos a las celebraciones dieciocheras

El Parque Abel Bouchon fue, como es tradición, el escenario de la ceremonia que marcó el inicio oficial de las celebraciones de Fiestas Patrias en San Fernando. En este emblemático recinto se realizó la inauguración de “Vive el 18 en San Fer”, actividad encabezada por el alcalde Pablo Silva Pérez junto al Concejo Municipal en pleno.

La ceremonia contó con la presencia del Delegado Presidencial Provincial de Colchagua, Mauricio Donoso, además de representantes del Ejército, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Bomberos, quienes acompañaron este hito que da inicio a las celebraciones dieciocheras en la capital de Colchagua, en el corazón de la provincia más huasa de Chile.

La jornada inaugural también estuvo marcada por la música y el folclor, con las presentaciones del Club de Cueca San Fernando, el Ballet Folclórico Municipal y la agrupación Sentimiento Colchagüino. El cierre estuvo a cargo de Megaapuesta, dando paso a una celebración que se desarrolló en un ambiente familiar y seguro.

Precisamente, la seguridad es uno de los aspectos que ha sido reforzado durante estas celebraciones. Durante la tarde, el alcalde Pablo Silva Pérez recorrió las fondas junto a la Delegada Presidencial Regional, Susana Pinto, y el General Jefe de la VI Zona de Carabineros, Guillermo Bohle, instancia en la que además visitaron la Tenencia Temporal instalada al interior del Parque Abel Bouchon.

El despliegue, que incluye al equipo de Seguridad Pública y guardias privados, busca entregar mayores condiciones de seguridad a las familias que durante estos días llegarán al recinto para disfrutar de las distintas actividades programadas, que contemplan gastronomía, emprendimientos, artesanía, música y expresiones de nuestras tradiciones.

Tras la ceremonia inaugural, en las redes sociales del municipio, el alcalde Pablo Silva Pérez, acompañado por los concejales Marta Cádiz, Juan Muñoz, María José Alemán y Paz Belén Rodríguez, realizó una invitación a los vecinos y visitantes a ser parte de las celebraciones en el Parque Abel Bouchon.

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“Estamos muy contentos de dar el vamos a estas Fiestas Patrias en nuestro Parque Abel Bouchon, donde hemos preparado una celebración para que las familias de San Fernando y quienes nos visiten puedan disfrutar de nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra gastronomía y de todos los emprendedores que ya están presentes en este recinto” afirmó la autoridad colchagüina.

En este sentido, el alcalde Silva Pérez indicó que “queremos invitar a todos nuestros vecinos y visitantes a venir al parque, disfrutar en familia y celebrar con responsabilidad y seguridad. Tenemos una gran programación preparada para estos días, porque en San Fernando queremos que todos vivamos y disfrutemos nuestras Fiestas Patrias”.