Trabajador de fonda muere tras ser herido con un arma cortopunzante en Rengo



Un hombre adulto falleció durante la madrugada de este viernes en el Hospital de Rengo, luego de resultar gravemente herido con un elemento cortopunzante al interior de una fonda de la comuna.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, cerca de las 03:50 horas, el afectado fue trasladado hasta el recinto asistencial tras sufrir una lesión en la región cervical, aparentemente provocada durante un altercado con otro individuo.

El hecho se habría registrado mientras la víctima se encontraba realizando labores como garzón al interior de «El Rey de la empanada», momento en que se produjo una discusión con otro sujeto, quien le habría propinado la herida.

Pese a los esfuerzos médicos, alrededor de las 04:00 horas se confirmó el fallecimiento del trabajador de tan solo 24 años en el mismo hospital.

Tras conocerse el deceso, Carabineros adoptó el procedimiento y comenzó a desarrollar las primeras diligencias destinadas a establecer la dinámica de los hechos y las circunstancias en que ocurrió la agresión.

Hasta el momento, las diligencias se mantienen en desarrollo con el objetivo de identificar y dar con el paradero del presunto autor del ataque.

Según aseguró el seremi de Seguridad Nicolás Muñóz los primeros antecedentes que recibió de Carabineros señalan que el hecho se habría originado por «un conflicto interno de trabajadores del mismo local y no tendría participación ni visitantes ni clientela».

Seremi de Seguridad sobre muerte de trabajador en fondas de Rengo.

Sobre el principal sospechoso de crimen sería de nacionalidad venezolana, y se encontraría de forma irregular y sólo se conoce su primer nombre, quien huyó de lugar. La investigación está a cargo de la Brigada de Homicidios y peritajes respectivos de personal del Servicio Médico Legal.