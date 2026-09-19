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Cobreloa vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Chile

Cobreloa y Coquimbo Unido se miden en Municipal de Calama el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas.

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Por la llave 1 de la Copa Chile, se enfrentan Cobreloa y Coquimbo U. el martes 22 de septiembre, a las 20:30 horas, en Municipal de Calama.

Los resultados de Cobreloa en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 2 vs Cobresal 0 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: D. La Serena 2 vs Cobreloa 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Cobresal 2 vs Cobreloa 2 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 1 vs D. La Serena 0 (12 de julio)
Los resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs Deportes Limache 1 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Limache 1 vs Coquimbo Unido 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 3 vs Deportes Iquique 0 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: San Marcos 0 vs Coquimbo Unido 1 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 1 vs Coquimbo Unido 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs San Marcos 0 (5 de agosto)
Horario Cobreloa y Coquimbo Unido, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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