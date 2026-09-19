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‘Cringe’, ‘NPC’, ‘delulu’ y ‘ghostear’: el diccionario para entender la jerga digital de niños y adolescentes

Palabras como ‘farmear aura’, ‘shippear’, ‘prime’, ‘mood’ o ‘factos’ forman parte del lenguaje que utilizan muchos jóvenes en redes sociales, videojuegos y conversaciones digitales. Un diccionario elaborado por SaveFamily reúne algunas de estas expresiones y explica qué significan.
Las redes sociales, las plataformas de vídeo, los videojuegos y la creación constante de memes han acelerado la aparición de nuevas expresiones que, en muchos casos, permanecen apenas unos meses antes de ser sustituidas por otras. Foto: Viralyft-Unsplash.

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“¿Qué significa eso?”. Es una pregunta que probablemente más de algún padre ha tenido que hacer después de escuchar a sus hijos hablar de que algo “da cringe”, que alguien está “en su prime”, que una persona es un “NPC” o que alguien está “farmando aura”.

La jerga utilizada por niños y adolescentes en internet cambia con rapidez y muchas de sus expresiones pueden resultar desconocidas para los adultos. Redes sociales, videojuegos, plataformas de video y memes contribuyen a que nuevas palabras se popularicen y sean reemplazadas en poco tiempo.

Un diccionario elaborado por SaveFamily reúne algunas de estas expresiones y busca facilitar a los padres la comprensión del lenguaje que utilizan sus hijos en el entorno digital.

¿Por qué cambia tan rápido la jerga juvenil?

Según Jorge Álvarez, director ejecutivo de SaveFamily, la jerga juvenil siempre ha cumplido una función de identidad y pertenencia entre quienes comparten determinados códigos.

La diferencia actual, explica, está en la velocidad con que esas expresiones pueden difundirse.

Las redes sociales, las plataformas de video, los videojuegos y los memes permiten que una palabra pueda popularizarse en pocos días y desaparecer semanas o meses después.

Esto también hace que incluso jóvenes de edades cercanas puedan utilizar expresiones diferentes.

El fenómeno no se limita a un solo país. Una parte importante de esta jerga circula entre comunidades digitales de distintos lugares del mundo, aunque también existen diferencias entre países y regiones.

Los «smartwatchs» o relojes inteligentes con GPS para niños y adolescentes, que permiten llamadas, videollamadas y mensajería instantáneas, posibilitando una comunicación segura con los mayores, son uno de los dispositivos que utilizan los jóvenes como vehículo de su jerga digital. Foto: SaveFamily.

¿Qué significa ‘cringe’?

Cringe se utiliza para describir algo que provoca vergüenza ajena o resulta incómodo.

Ejemplo: “Ese video me da cringe”.

¿Qué significa ‘NPC’?

NPC proviene del concepto de los videojuegos de “personaje no jugable” y se utiliza para referirse a alguien que actúa de manera automática o sin personalidad propia.

¿Qué significa ‘ghostear’?

Ghostear significa dejar de responder a una persona de repente, sin explicación.

Ejemplo: alguien que deja de contestar mensajes puede decirse que “te ghosteó”.

¿Qué significa ‘delulu’?

Delulu procede de delusional y se utiliza para describir, generalmente en tono de broma, a una persona que vive demasiado en su propia fantasía.

¿Qué significa ‘shippear’?

Shippear significa querer o imaginar que dos personas forman una pareja.

¿Qué significa ‘farmear aura’?

Farmear aura se refiere a ganar popularidad, prestigio o reputación dentro de un grupo. La expresión compara esa acumulación de reconocimiento social con subir de nivel en un videojuego.

Otras palabras de la jerga digital juvenil

El listado elaborado por SaveFamily incluye, entre otras, las siguientes expresiones:

  • Bro: amigo o colega.
  • Aura: carisma o prestigio social.
  • Prime: estar en el mejor momento.
  • Factos: forma de decir “es verdad” o “tienes toda la razón”.
  • Mood: algo con lo que uno se siente identificado.
  • POV: “punto de vista”, utilizado para introducir una situación.
  • Flop: fracaso o algo que no ha funcionado.
  • God: persona o cosa extraordinariamente buena.
  • Cine: algo de mucha calidad.
  • Skibidi: expresión viral nacida de un meme, sin un significado concreto.
  • Six Seven: muletilla juvenil sin un significado concreto.
  • Random: algo sin sentido o aleatorio.
  • Funa: dejar en evidencia o realizar una cancelación pública.
  • Flexear: presumir o jactarse de algo.
  • Literal: utilizado como intensificador.
  • Full: a tope o completamente.
  • Basado: alguien que tiene razón y es sincero.
  • Trolear: gastar una broma o tomar el pelo.
  • Estar chetado: ser muy potente o estar muy mejorado.
  • Batalla de aura: competencia en la que los participantes realizan poses, bailes, gestos o referencias al universo digital y el público decide quién tiene más carisma.

Entender la jerga no significa hablar como los hijos

Cuando los padres entienden el lenguaje que utilizan sus hijos en el ámbito digital desaparecen los malentendidos, resulta mucho más fácil mantener conversaciones de calidad. Foto: Katemangostar-Magnific.

La recomendación que plantea SaveFamily no es que los padres comiencen a utilizar estas palabras, sino que conozcan su significado y el contexto en que aparecen.

“Entender qué está expresando un hijo cuando utiliza determinadas palabras o frases permite a sus padres interpretar mejor las conversaciones cotidianas”, señala Álvarez.

La idea es que conocer algunas de estas expresiones pueda facilitar las conversaciones y evitar malentendidos entre generaciones.

De hecho, Álvarez plantea que más que memorizar cada palabra, puede ser útil preguntar directamente a los hijos qué significa una determinada expresión o dónde la escucharon.

¿Dónde consultar el diccionario?

SaveFamily publicó en su sitio web un “Diccionario para Padres” con explicaciones y ejemplos de distintas expresiones utilizadas por niños y adolescentes en internet.

Consultar el diccionario de jerga digital de SaveFamily

El recurso puede consultarse directamente en línea. En la página revisada no aparece como un archivo independiente de descarga, sino como un contenido web.

Ricardo Segura
EFE – Reportajes

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