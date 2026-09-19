Cuando Internet era solo un lugar al que había que conectarse

Hubo un tiempo en que Internet no estaba siempre encendida en nuestro bolsillo. Para entrar había que sentarse frente a un computador, conectar un módem y esperar.

La máquina emitía una sucesión de pitidos, zumbidos y ruidos metálicos mientras intentaba establecer la comunicación. Si alguien levantaba el teléfono de la casa, la conexión podía interrumpirse.

Navegar significaba tener paciencia. A mediados de los años 90, con conexiones de 28,8 o 56 kilobits por segundo, descargar un archivo de música MP3 de apenas 3 megabytes podía tomar entre 15 y 20 minutos.

Hoy cuesta imaginarlo.

Reproducir un video en alta definición, enviar un mensaje instantáneo, realizar una compra o consultar información desde un teléfono son acciones tan habituales que ya casi no pensamos en ellas como actividades que requieren “entrar” a Internet.

La red dejó de ser un lugar al que acudíamos y comenzó a convertirse en el espacio invisible sobre el que transcurre buena parte de nuestra vida.

Pero ese viaje comenzó mucho antes de los teléfonos inteligentes y las conexiones de alta velocidad.

Todo empezó con un “LO”

La noche del 29 de octubre de 1969, en un laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el estudiante Charley Kline se preparaba para realizar una transmisión que quedaría registrada en la historia de las comunicaciones.

Al otro lado de la conexión, un computador del Instituto de Investigación de Stanford esperaba recibir un mensaje a más de 500 kilómetros de distancia.

La instrucción era sencilla: Kline debía escribir la palabra “LOGIN” mientras mantenía una comunicación telefónica abierta con el equipo de Stanford, que confirmaría la recepción de cada carácter.

Llegó la L.

Después, la O.

Pero cuando Kline intentó enviar la G, el computador de Stanford colapsó por una sobrecarga de memoria.

La primera transmisión de la historia a través de ARPANET no fue, por tanto, una palabra completa ni una frase cuidadosamente preparada. Fue simplemente “LO”.

Los técnicos tardaron cerca de una hora en solucionar el problema y completar la palabra.

El tropiezo, sin embargo, no detuvo el camino.

Los primeros exploradores digitales: en los inicios de la informática, los usuarios debían enfrentarse a pantallas oscuras de fósforo verde sin gráficos ni interfaces visuales. Foto: Rubem Boekeloo (Pexels).

La idea que dio origen a la World Wide Web

Durante las dos décadas siguientes, Internet permaneció prácticamente restringido a ingenieros, académicos y expertos militares. No existían los navegadores visuales, los buscadores ni las plataformas que hoy forman parte de nuestra rutina.

La comunicación se realizaba mediante correos electrónicos en texto plano y sistemas que exigían instrucciones de consola.

El gran punto de inflexión llegó en marzo de 1989, en el CERN, cerca de Ginebra.

Allí, el físico e informático británico Tim Berners-Lee elaboró una propuesta para mejorar la forma en que los científicos del laboratorio compartían información.

Su idea era combinar el hipertexto —documentos conectados mediante enlaces— con la red global de computadores que ya existía.

Su supervisor, Mike Sendall, revisó aquel documento y escribió en la portada una anotación que terminaría siendo célebre:

“Vaga pero emocionante”.

Berners-Lee continuó desarrollando su idea.

Para poner en funcionamiento el primer servidor web utilizó un computador NeXTcube, fabricado por la compañía que Steve Jobs había fundado después de abandonar Apple.

El equipo era tan importante para el funcionamiento del sistema que Berners-Lee pegó en su carcasa una advertencia escrita a mano:

“Esta máquina es un servidor. ¡NO LA APAGUES!”

En ese computador comenzó a funcionar, el 20 de diciembre de 1990, la primera página web del mundo: info.cern.ch.

Era un sitio muy diferente de los que conocemos actualmente. Su propósito era explicar qué era la World Wide Web y cómo podían los primeros usuarios crear sus propios sitios.

De la conexión consciente a la inmersión total: hoy en día, más del 67% de la población mundial habita de manera constante en el entorno digital. Foto: Ð?ng Quang Huy (Pexels).

El día en que la Web comenzó a abrirse al mundo

El 23 de agosto de 1991, Berners-Lee dio otro paso decisivo al publicar una invitación para que personas ajenas al CERN pudieran conectarse a aquel nuevo sistema.

Pero el momento posiblemente más importante para el futuro de la Web llegaría dos años después.

El 30 de abril de 1993, el CERN decidió poner el código fuente de la World Wide Web en el dominio público, de forma permanente y sin regalías.

La decisión permitió que la tecnología pudiera expandirse sin quedar encerrada detrás de patentes comerciales o barreras de pago.

En retrospectiva, aquel gesto fue determinante para que la Web pudiera convertirse en una infraestructura global.

La propia reflexión de Berners-Lee resume la dimensión de aquella decisión: la Web no había sido concebida solamente como una herramienta tecnológica, sino como una creación con un propósito social.

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Cuando navegar significaba esperar

La nueva red comenzó lentamente a adquirir su propio lenguaje.

En marzo de 1992, la bibliotecaria estadounidense Jean Armour Polly utilizó en un artículo de divulgación la expresión “Surfing the Internet”.

La metáfora de navegar o “surfear” por Internet resultó apropiada para describir aquella nueva forma de desplazarse entre documentos mediante hipervínculos.

Aunque el viaje era bastante menos rápido de lo que la palabra podía sugerir.

Las conexiones telefónicas obligaban a esperar. Los módems de 28,8 y 56 kbps formaban parte del paisaje sonoro de aquella época y conectarse implicaba, además, dejar inutilizada la línea telefónica del hogar mientras duraba la navegación.

Internet era todavía algo a lo que se entraba y de lo que se salía.

El 11 de agosto de 1994 se realizó la primera transacción segura en la Web, marcando el inicio de la economía digital. Hoy, el comercio electrónico es parte del día a día. Foto: Karola G Kaboompics

La primera compra por Internet

El potencial comercial no tardó en aparecer.

El 11 de agosto de 1994 se registró una de las primeras transacciones seguras de la Web mediante cifrado de tarjeta de crédito.

Phil Brandenberger utilizó la plataforma NetMarket para comprar un CD de Sting, “Ten Summoner’s Tales”, por 12,48 dólares más gastos de envío.

Puede parecer una anécdota menor frente al comercio electrónico actual, pero aquel episodio anticipaba una transformación que cambiaría la manera en que millones de personas comprarían bienes y servicios.

La red comenzaba a dejar de ser solamente un espacio para compartir información.

Cuando las grandes empresas entendieron el cambio

La transformación también obligó a las grandes compañías tecnológicas a reaccionar.

El 26 de mayo de 1995, Bill Gates, entonces cofundador de Microsoft, envió un memorando interno titulado “The Internet Tidal Wave”, en el que planteaba la necesidad de reorientar el desarrollo de software de la compañía para dar prioridad a Internet.

Para entonces, la expansión ya era evidente.

En 1990, unos 2,6 millones de personas en el mundo —el 0,05 % de la población— disponían de conexión a redes informáticas.

En 1995 eran 39,2 millones, equivalentes al 0,7 % de la humanidad.

En 2005, Internet ya había superado los 1.000 millones de usuarios.

En la actualidad, de acuerdo con los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones recopilados por Visual Capitalist, son más de 5.400 millones de internautas, más del 67 % de la población mundial.

De los 56 kbps a la conexión permanente

La evolución no fue solamente demográfica.

También cambió radicalmente la velocidad.

De las conexiones de 56 kbps se pasó a la fibra óptica y a las redes móviles 5G, capaces de alcanzar velocidades que hacen que muchas de las esperas de los primeros años de Internet parezcan hoy difíciles de creer.

En 1995, cargar una imagen podía convertirse en una prueba de paciencia.

Ahora podemos transmitir video en 4K prácticamente de manera instantánea.

El cambio tecnológico terminó transformando también nuestras expectativas: ya no esperamos que la información llegue algún día. Esperamos que aparezca inmediatamente.

Ya no “entramos” a Internet

Quizás la transformación más profunda no sea la velocidad, sino la relación que establecimos con la red.

En los primeros años de la Web, conectarse requería una decisión. El usuario se sentaba frente al computador, activaba el módem y permanecía en línea durante un período determinado.

Después se desconectaba.

Hoy esa frontera prácticamente desapareció.

Los teléfonos inteligentes, los sensores domésticos, los servicios en la nube y las herramientas de inteligencia artificial han hecho que la conexión acompañe buena parte de nuestras actividades cotidianas.

Internet está presente cuando compramos, cuando trabajamos, cuando buscamos una dirección, cuando conversamos con otra persona o cuando recurrimos a una herramienta para resolver una duda.

Dejó de ser un destino.

Se convirtió en infraestructura.

Y quizás esa sea la mejor manera de entender cuánto ha cambiado el mundo digital: los primeros internautas tenían que conectarse a Internet; nosotros vivimos conectados a ella.

La historia que comenzó con dos letras enviadas accidentalmente —“LO”— terminó transformando la comunicación, el comercio, el ocio y las relaciones humanas a una escala que difícilmente aquellos primeros pioneros podían imaginar.

Nora Cifuentes.

EFE / Reportajes