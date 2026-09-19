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El fútbol chileno secuestrado

Fútbol chileno representado por un balón encadenado frente a un estadio
Una representación conceptual sobre las críticas a la situación del fútbol chileno.

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Por: Gerardo Silva Díaz, técnico nacional.

El fútbol chileno no está en crisis. Está secuestrado. Secuestrado por una manga de mercaderes que llegaron con la privatización y que jamás entendieron lo que es una camiseta mojada, un tablón o una galería. No aman el juego. Aman el negocio. Y como no saben del rubro, no se rodean de especialistas que los ayuden a construir, sino de amigos y de serviles que les aplauden todo. De amigotes que administran la mediocridad.

El respeto se perdió hace rato. Primero se le perdió el respeto al hincha, a ese que paga la entrada más cara de Sudamérica por el peor espectáculo del continente, al que se pone la camiseta y viaja horas para ver a un equipo que ya no lo representa. Después se le perdió el respeto al profesional, al técnico, al jugador, al formador.

Geraldo Silva, técnico nacional con una extensa trayectoria en el fútbol chileno. Ha dirigido clubes como O’Higgins, Colchagua y Deportes Copiapó, entre otros, y cuenta con experiencia en distintas categorías del fútbol profesional y amateur.

Hoy en Chile no existe la meritocracia. Existe el pituto. Los clubes se han transformado en una pasarela obscena de los amigos de los representantes. Entrenadores y jugadores desfilan de un equipo a otro sin haber ganado nada, sin haber hecho méritos, solo porque son del lote. Y mientras tanto, profesionales serios, preparados, con estudios y con carrera, son desechados en dos fechas, pisoteados ante la vista de todos.

Y en esa mugre han caído también muchos técnicos. Colegas que por no perder una pega agachan la cabeza, aceptan cualquier condición y pierden lo único que no se puede negociar: la dignidad. Se prestan para el juego.

¿El resultado? Un campeonato sin identidad, sin pasión y sin sabor. Un fútbol insulso que no emociona a nadie. Fin de semana tras fin de semana vemos partidos donde los dos equipos merecen perder. Donde nadie propone, nadie arriesga y nadie juega por algo. Solo por cumplir.

La silla musical de los bancos es el mejor retrato de esta miseria. El mismo grupo de siempre, rotando, reciclándose, fracasando en un club y apareciendo al mes siguiente en otro como si nada hubiera pasado. Un círculo vicioso que nos está matando.

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Esto no se arregla con una reunión más en Quilín. Aquí hay que cortar de raíz. Es urgente, es imprescindible separar a la Federación de la ANFP. Es urgente intervenir y reglamentar esta actividad sinvergüenza para que se acabe de una vez por todas el abuso, el conflicto de interés, la corrupción disfrazada de gestión y la mediocridad institucionalizada.

El fútbol chileno no es de los que lo compraron. Es de la gente. Es del hincha que sufre en la galería, del niño que sueña con ser futbolista y del viejo que todavía guarda su carnet de socio.

Hay que devolverlo a ellos. Antes de que sea demasiado tarde.

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