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HORÓSCOPO DEL SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

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Por Ignacio Teodoro

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
En casa deberías realizar alguna mejora y hoy será un buen día para ello, ya que tienes el tiempo, la ayuda y el material necesario para hacerlo. Haz más deporte y muévete sin miedo, eso hará que te sientas más ágil y que mejores tu imagen. No esperes regalos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Empezarás el día con poca energía, pero poco a poco irás remontando para acercarte a tu estado ideal de rendimiento. Si consigues además alejarte de los malos hábitos, podrás llegar donde quieres desde el punto de vista físico.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Relación armoniosa con tu pareja y buen entendimiento con los hijos. El hogar te está proporcionando momentos que necesitabas de tranquilidad, procura disfrutar plenamente de esta buena relación que te aportará serenidad en el futuro.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Una amistad que reciente te dará nuevos puntos de vista sobre algunos aspectos de tu vida, y puede que escuches sus consejos. Posiblemente te debas poner al día en algunos aspectos de la tecnología relacionada con tu trabajo.

LEO (23 julio – 22 agosto).
Debes utilizar tu voluntad para abandonar de una vez los malos hábitos alimenticios, porque al final te encontrarás con un problema del que te costará salir. Tus gastos se acumulan y debes tomar una decisión que te saque del apuro.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Vas a necesitar el apoyo familiar en un asunto económico relacionado con la vivienda o con algún imprevisto doméstico. El trabajo puede depararte una agradable sorpresa, aunque ya esperada en tu fuero interno. Retoma las visitas al gimnasio.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Las recomendaciones familiares acerca de aspectos de tu vida privada pueden llegar a sacarte de quicio. Lo mejor es que hagas oídos sordos a las habladurías y sigas con la persona que amas. Descubrirás por ti mismo lo que te interesa.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
En el amor medita las experiencias vividas para no caer en los mismos errores del pasado y saca las mejores conclusiones. No te cierres a ninguna experiencia con tu pareja, olvida los prejuicios y prueba nuevas posibilidades, al fin y al cabo, todo quedará en tu intimidad…

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Se consolida tu posición en la empresa, tendrás que conservar los apoyos con los que hasta ahora has contado para reforzar todavía más tu actual situación profesional. Un pequeño contratiempo físico puede mantenerte fuera de combate unos días, controla el riesgo de caídas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Puede surgir una sorpresa o una noticia inesperada de alguien que vive fuera de tu entorno. El agobio ante un inminente ascenso puede estresarte hasta el punto de salpicar tu vida privada. Se intensifica tu atractivo, no solo el físico.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Hacer ejercicio te ayudaría sin duda a recuperar tu silueta, pero no obstante, lo tendrás que sustentar con una alimentación más saludable y la eliminación de los malos hábitos.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
Surgirán complicaciones que interrumpirán tu estado de armonía y descanso. Visitas inesperadas de parientes lejanos, te moverán a levantarte del sofá y estar a la altura de las circunstancias. Vigila el insomnio.

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