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Hospital de Graneros pone en funcionamiento nuevo policlínico tras avance de obras de conservación

Las renovadas dependencias ya reciben a usuarios de distintas prestaciones ambulatorias, mientras continúan los trabajos del proyecto de conservación integral del establecimiento.
Nuevo Policlínico del Hospital Santa Filomena de Graneros
El nuevo Policlínico del Hospital Santa Filomena de Graneros comenzó a funcionar este lunes 14 de septiembre.

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El Hospital Santa Filomena de Graneros puso en funcionamiento este lunes 14 de septiembre su nuevo Policlínico, habilitado tras la renovación de sus dependencias como parte del proyecto de conservación integral del establecimiento.

Las nuevas instalaciones permiten recuperar y habilitar distintos espacios destinados a la atención ambulatoria. Actualmente, en estas dependencias funcionan nuevamente Chile Crece Contigo, la entrega de leche, SOME y Sala IRA.

A estos servicios se sumó Sala ERA, que fue trasladada desde su anterior ubicación en el edificio de Medicina, además de la atención de Dependencia Severa.

Algunas prestaciones, en tanto, mantienen temporalmente su funcionamiento en otros espacios del hospital mientras continúan las obras.

El proyecto de conservación considera una inversión superior a los $3.181 millones, financiada por el Servicio de Salud y el Gobierno Regional, y contempla distintas mejoras en la infraestructura e instalaciones del Hospital Santa Filomena.

La directora del establecimiento, Dra. Fernanda Anich Gutiérrez, valoró la puesta en funcionamiento del nuevo espacio.

“Estamos muy contentos porque hoy nuestro nuevo Policlínico ya está funcionando y nuestros usuarios pueden disfrutar de espacios más amplios, luminosos y cómodos. Este es un resultado concreto del proyecto de conservación de nuestro hospital y nos demuestra que todo este esfuerzo está valiendo la pena. Seguimos avanzando para entregar una atención cada vez más digna y de mejor calidad a nuestra comunidad de Graneros”.

La valoración de los usuarios

Los primeros usuarios que conocieron las renovadas dependencias también destacaron los cambios en los espacios de atención.

“Ahora se nota todo el cambio. Está más iluminado y se ve mucho mejor, más agradable y acogedor”, comentó María Gana.

María Magdalena Aravena Palma, en tanto, valoró especialmente las condiciones de las nuevas instalaciones.

“Está mucho más iluminado y los baños están impecables, porque son nuevos. También se ve todo más amplio y espacioso, así que está muy bueno, sobre todo para la gente que viene a atenderse”.

Las obras de conservación del Hospital Santa Filomena continuarán durante los próximos meses, con intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura y las instalaciones del establecimiento.

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