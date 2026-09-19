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San Andrés recorrerá nueve comunidades de Ciruelos antes de su fiesta patronal

La tradicional peregrinación comenzó el 13 de septiembre en Quebrada de Nuevo Reino y continuará hasta el 15 de noviembre. La imagen del apóstol regresará al templo parroquial el 21 de noviembre, acompañada por jinetes, antes de las jornadas centrales de la Fiesta de San Andrés, entre el 28 y el 30 de noviembre.

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Con cantos, oraciones y muestras de devoción, la imagen de San Andrés Apóstol inició su tradicional peregrinación por las comunidades de Ciruelos, recorrido que se extenderá durante septiembre, octubre y noviembre antes de su regreso al templo parroquial.

La peregrinación comenzó el domingo 13 de septiembre, cuando la imagen fue trasladada desde el templo parroquial hasta Quebrada de Nuevo Reino, primera comunidad en recibirla.

El trayecto tomó cerca de dos horas y fue acompañado por peregrinos que realizaron el recorrido a pie, a caballo y en vehículos. Durante el camino hubo cantos, oraciones y alabanzas.

Al llegar a la comunidad, los peregrinos participaron en la Santa Misa y posteriormente compartieron una comida preparada por los vecinos para recibir a quienes acompañaban al santo.

Una semana de oración en cada comunidad

La llegada de la imagen marca el inicio de una semana de actividades religiosas en cada comunidad.

Durante su permanencia, San Andrés contará con el acompañamiento de los ministros de la parroquia. La zona cuenta con cuatro diáconos permanentes, quienes asumirán distintas jornadas de oración y celebración.

Los lunes, a las 19:00 horas, se rezará el Santo Rosario por los enfermos.

Los martes se realizará la Liturgia de la Palabra, acompañada de una oración especial por las familias.

Los miércoles se celebrará la Santa Misa, presidida por el párroco, padre Claudio Fuenzalida, y dedicada a los agentes pastorales de la comunidad anfitriona y de toda la parroquia.

Los jueves estarán dedicados especialmente a la oración por las vocaciones, con adoración al Santísimo Sacramento y plegarias por las vocaciones al sacerdocio, la vida religiosa y el diaconado.

Los viernes se rezará el Vía Crucis por quienes sufren en el mundo, especialmente a causa de las guerras, catástrofes y distintas formas de violencia.

Los sábados, en tanto, estarán destinados a la fraternidad, con espacios para que las comunidades puedan reunirse y compartir.

El recorrido continúa hasta noviembre

Después de su primera visita a Quebrada de Nuevo Reino, la imagen de San Andrés continuará su recorrido por distintas comunidades de Ciruelos.

El calendario contempla las siguientes fechas:

  • 20 de septiembre: Nuevo Reino.
  • 26 de septiembre: Las Comillas.
  • 4 de octubre: Cáhuil.
  • 11 de octubre: Barrancas.
  • 18 de octubre: La Villa.
  • 25 de octubre: Pañul.
  • 31 de octubre: Rodelillo.
  • 8 de noviembre: Alto Ramírez.
  • 15 de noviembre: El Espinillo.

Esta última comunidad será la encargada de recibir la imagen antes de su regreso al templo parroquial.

Regreso a Ciruelos y Fiesta de San Andrés

El 21 de noviembre, la imagen de San Andrés saldrá acompañada por jinetes desde El Espinillo rumbo al templo parroquial de Ciruelos.

Con ese regreso comenzará la etapa final de la peregrinación, que culminará con las jornadas centrales de la Fiesta de San Andrés, programadas para el sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de noviembre.

De esta manera, las distintas comunidades de Ciruelos se preparan para acompañar el recorrido de la imagen del apóstol durante las semanas previas a su fiesta patronal.

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