Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

D. Puerto Montt vs Ñublense: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Chile

En la previa de D. Puerto Montt vs Ñublense, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 22 de septiembre desde las 18:00 horas en el estadio Bicentenario Chinquihue.

Comparte esta noticia

Anuncios

P. Montt y Ñublense se verán las caras el martes 22 de septiembre por la llave 6 de la Copa Chile. El encuentro será en el estadio Bicentenario Chinquihue, a las 18:00 horas.

El historial indica equilibrio en el marcador entre ambos equipos: han empatado en los últimos 2 partidos que se han enfrentado en este campeonato. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de octubre, en Fase Regional – Final del torneo Copa Chile 2024, y firmaron un empate en 1.

Los resultados de D. Puerto Montt en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Puerto Montt 1 vs Deportes Temuco 1 (31 de enero)
  • Fase de Grupos: Deportes Temuco 2 vs D. Puerto Montt 1 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huachipato 0 vs D. Puerto Montt 2 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs Huachipato 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)
Los resultados de Ñublense en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Ñublense 4 vs U. Concepción 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Concepción 0 vs Ñublense 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Curicó Unido 1 vs Ñublense 0 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Rangers 0 vs Ñublense 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Ñublense 2 vs Curicó Unido 2 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Ñublense 1 vs Rangers 0 (4 de agosto)
Horario D. Puerto Montt y Ñublense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Celta arriba 2-0 ante Racing Santander en la segunda mitad
3 minutos hace
EN VIVO: Inter alcanzó a Roma y puso el 2-2
9 minutos hace
EN VIVO: Gimnasia (Mendoza) empata 0-0 con Dep. Riestra por el partido de la fecha 10 del Clausura
13 minutos hace
EN VIVO: Celta arriba 2-0 ante Racing Santander en la segunda mitad
3 minutos hace
EN VIVO: Inter alcanzó a Roma y puso el 2-2
9 minutos hace
Anuncios
798622_0
Audax Italiano vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Chile
9 desfile
Con masivo desfile renguinos celebraron el aniversario patrio y comunal
Anuncios
Ocarrol-Santo-Tomas.jpg
Mecánica Automotriz, Electricidad, Refrigeración y Podología lideran el crecimiento absoluto de matrícula en O’Higgins
IMG_5794 (1)
Fondas de Rancagua extenderán su funcionamiento hasta las 2:30 de la madrugada
VAMOS1
San Fernando, capital de Colchagua, dio el vamos a las celebraciones dieciocheras
“Caña alimentaria”
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
taller biblia
Invitan a taller de formación en el Mes de la Biblia
Resonador mecánico utilizado para observar un salto cuántico en el sonido
Científicos observan por primera vez en tiempo real un salto cuántico en el sonido
onu
152 Estados exigen a EE.UU. permitir la participación palestina en la ONU
Foto: Nicolás Carrasco
SENAPRED actualiza alerta preventiva en O’Higgins por vientos, lluvias y tormentas eléctricas
El padre Javier Menares destaca que no existe una única manera de vivir la misión juvenil, ya que cada parroquia y comunidad enfrenta desafíos diferentes.
Pastoral Juvenil de Rancagua propone a parroquias un plan de formación y servicio para jóvenes
Anuncios
1 detenido santa cruz....
Carabineros detiene en Santa Cruz a hombre que mantenía cinco órdenes de detención vigentes
2 detenidos flagrancia
Fueron sorprendidos al interior de una casa y terminaron detenidos por robo en Rancagua
1 detenido conductor....
Detienen a conductor de bus que manejaba bajo los efectos de la cocaína en Rancagua
1 detenidos mostazal....
Cuatro personas detenidas deja operativo “Tolerancia Cero” en Mostazal
Anuncios
WhatsApp Image 2026-09-17 at 13.20.32
Gran congestión se registra en la carretera a la altura de Rosario.
ALERTA
Decretan Alerta Temprana Preventiva por viento para la Región de O’Higgins
FONDAS 1
Fiestas Patrias: Conoce las fondas en la Región de O’Higgins
WhatsApp Image 2026-09-16 at 15.48.19
Pichilemu da un nuevo paso para renovar su sistema de alcantarillado con inversión de $39 mil millones
Ulf Kristersson
Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones
Europa Press
Nepal suma a más de mil personas a la lista de desaparecidos tres semanas después de la devastadora riada
horoscopo
HORÓSCOPO DEL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
793872_2
Estudiantes vence 1-0 a Corinthians con gol agónico y pasa a Semifinales