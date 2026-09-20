Accidente de tránsito deja a una persona lesionada en Carretera de la Fruta

Durante la mañana de este domingo 21 de septiembre, personal del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua concurrió hasta la Carretera de la Fruta, a la altura del Puente Las Truchas, debido a un accidente de tránsito.

La emergencia movilizó a la unidad RX-1 de Bomberos, cuyos voluntarios, una vez en el lugar, constataron que se trataba del choque de un vehículo menor contra una barrera de contención. Producto del impacto, una persona resultó lesionada, siendo atendida en el lugar por los equipos de emergencia. En el procedimiento también trabajó personal del Cuerpo de Bomberos de Malloa, Seguridad Pública y Carabineros