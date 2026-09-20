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Camioneta cayó a canal de regadío en la ruta 90

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Personal de Bomberos de la Segunda Compañía de Palmilla trabajó en un rescate vehicular tras un accidente registrado en la Ruta 90, en las cercanías del cruce La Estampa.

Hasta el lugar concurrieron los móviles RX2 y B7, constatando que, por causas que son materia de investigación, una camioneta chocó contra una señalética y posteriormente cayó a un canal de regadío.

A la llegada de los equipos de emergencia, se verificó que no había personas al interior del vehículo, por lo que los voluntarios realizaron un rastreo por el sector para descartar la presencia de ocupantes, sin encontrar personas.

En la emergencia también trabajó personal médico de una ambulancia de Palmilla, mientras que Bomberos desplegó a siete voluntarios para atender el procedimiento. Las circunstancias que originaron el accidente están siendo investigadas.

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