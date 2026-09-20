Con más de 500 huasos San Vicente realizó su tradicional desfile de Fiestas Patrias

En una jornada teñida de blanco, azul y rojo, este viernes 18 de septiembre de 2026, la Plaza de Armas de San Vicente se convirtió en el epicentro de las celebraciones comunales con la realización de su emblemático desfile de Fiestas Patrias. El evento cívico, que año a año reúne a miles de espectadores, destacó en esta edición por su impecable organización, la masiva asistencia y la consecución de hitos inéditos para la historia local.

Desde las 11:30 horas, establecimientos educativos, el Cuerpo de Bomberos, diversas organizaciones y agrupaciones sociales, junto a los infaltables clubes de huasos, se congregaron para rendir solemnes honores a la bandera nacional y a las autoridades presentes. A través de un completo despliegue de sus contingentes humanos y técnicos, las fuerzas vivas de la comuna deslumbraron a los asistentes.

Hitos musicales y cívicos

El compás y la marcialidad del desfile estuvieron marcados por la impecable presentación de las bandas de guerra del Colegio El Salvador y el Colegio Bicentenario Newen, acompañadas por la destacada participación de la banda de la Escuela de Músicos de San Vicente. Asimismo, resonaron con fuerza y disciplina las bandas de guerra e instrumentales del Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto y de la Escuela Carmen Gallegos de Robles.

Sobre esta última institución educativa, la jornada tuvo un cariz de profunda emoción, ya que marcó un hito imborrable para su comunidad: fue el primer desfile de la banda de guerra e instrumental de la Escuela Carmen Gallegos de Robles, un debut que fue ampliamente ovacionado por el público.

La gallardía cívica también se hizo presente de la mano del Cuerpo de Bomberos de San Vicente. Las cinco compañías que componen la institución desfilaron con la totalidad de sus voluntarios y oficiales, en una muestra de compromiso y vocación de servicio que culminó con la imponente exhibición de su parque automotriz. Los 19 carros bomba rodaron por las calles céntricas, evidenciando la capacidad operativa de la institución ante las emergencias de la comuna y sus alrededores.

Un récord para la chilenidad

El broche de oro de la jornada patriótica fue protagonizado por las tradiciones más arraigadas del campo chileno. Los diversos clubes de huasos de la comuna y de los sectores aledaños se adueñaron de las calles sanvicentanas en una presentación sin precedentes. Con una concurrencia que superó los 500 jinetes montados, el evento de este 2026 estableció un récord histórico de participación para los desfiles de la comuna.

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El alcalde de San Vicente, Guido Carreño Reyes, siguió atentamente el paso de las delegaciones y no ocultó su orgullo ante la envergadura del evento, destacando el espíritu cívico de los vecinos en su intervención oficial.

«Destacamos y valoramos estas actividades patriotas. Somos afortunados de celebrar nuestras Fiestas Patrias en septiembre, el mejor mes del año, que en San Vicente se celebra con nuestra tradicional Fiesta de la Chilenidad», expresó la máxima autoridad comunal, valorando el esfuerzo detrás de la agenda de eventos que ofrece el municipio.