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Con nueva indumentaria y grandes sueños: 160 escolares representarán a O’Higgins en la Final Nacional de los JDE 2026

En la antesala del cierre de los Juegos Deportivos Escolares, los estudiantes recibieron sus atuendos oficiales. La competencia se desarrollará en dos tandas, una en Valparaíso y la otra en el Bío-Bío.

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En una emotiva ceremonia realizada en el histórico Gimnasio Hermógenes Lizana de Rancagua, 160 jóvenes talentos de la región de O’Higgins recibieron la indumentaria deportiva de competencia oficial con la que vestirán los colores locales en las Finales Nacionales de los Juegos Deportivos Escolares (JDE) 2026. El hito, que marca la culminación de un exigente proceso de clasificación, contó con un masivo respaldo de autoridades, apoderados y comunidades educativas que apoyan con orgullo a los seleccionados.

160 deportistas dirán presente por O’Higgins

La jornada comenzó impregnada de patriotismo con la entonación del himno nacional y un tradicional pie de cueca en el marco del mes patrio. El grupo de 160 deportistas, provenientes de 16 comunas del Libertador, superó con éxito las fases comunales, provinciales y regionales, logrando destacar entre más de 8.300 estudiantes de 290 establecimientos que participaron este año, cifra que representó un valioso aumento del 11 por ciento de participación respecto a la temporada anterior.

En el gimnasio Hermógenes Lizana se realizó la actividad que marca el inicio de la travesía nacional para los deportistas de O’Higgins. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Respaldados desde MINDEP e IND

El respaldo institucional a las futuras promesas fue uno de los ejes centrales durante la entrega. La delegada presidencial, Susana Pinto, enfatizó el rol del Estado en el desarrollo formativo: “Es importante que en la discusión del presupuesto nacional sigamos comprometidos con el deporte. Es nuestro deber como autoridades acompañar a los deportistas en su camino de esfuerzo y perseverancia”.

Por su parte, la seremi del Deporte, María Isabel Moraga, expresó el “orgullo enorme” que genera esta delegación, destacando el financiamiento clave obtenido gracias al 8% del FNDR del Gobierno Regional. “Ellos tienen todo el apoyo de este gobierno, nuestro foco son los jóvenes y esperemos que puedan aprovechar todas las oportunidades que se les están dando. Trabajamos en conjunto al IND para que los talentos y promesas deportivas tengan todas las comodidades posibles cuando compitan”, detalló Moraga, adelantando además un desafío mayor: “El próximo año seremos sede de los Juegos Binacionales, nos estamos proyectando a este hito y esperamos seguir fomentando el deporte”.

La articulación de este despliegue es fruto del trabajo liderado por el Instituto Nacional de Deportes (IND). Su directora regional (S), Eliara Klein Higor, compartió su genuina emoción al ver el recinto repleto. “Siempre digo que el gimnasio es mi oficina y soy feliz de seguir apoyando a todos los jóvenes deportistas de la región. Les deseamos el mejor de los éxitos representando a la región”, apuntó.

El Instituto Nacional de Deportes (IND) en la región, a través de su directora regional (S), Eliara Klein Higor, valoró la participación de los deportistas. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Un referente que ya se consagró en los JDE

Los seleccionados regionales tendrán grandes desafíos por delante: la categoría Sub 14 viajará a la región de Valparaíso en busca de la ansiada clasificación a los Juegos Sudamericanos Escolares 2026 en Guayaquil, mientras que la categoría Juvenil se trasladará al Bío-Bío para disputar el básquetbol y vóleibol.

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Para inspirar a estos jóvenes, la ceremonia tuvo como invitado especial al destacado nadador y medallista sudamericano, José Pablo Sánchez Lira, quien se erigió como el gran referente de la jornada. Con profunda convicción, el deportista valoró su rol frente a las nuevas generaciones: “Agradezco esta invitación. Me hacen ver como un ejemplo para representar a los demás y estoy muy feliz de estar acompañando a los nuevos representantes de la región”.

Sánchez Lira, ha obtenido múltiples medallas nacionales y sudamericanas, coronó la jornada transmitiendo el mismo ímpetu con el que los escolares deberán salir a la cancha. “Es un orgullo representar a la región y a mi comuna en cada ocasión que compito. En el ámbito deportivo, mis objetivos próximos son representar a Chile el 23 y 25 de octubre en la Copa Pacífico. Espero llegar a alguna final y seguir creciendo en mi disciplina”, concluyó el nadador, dejando un claro mensaje de que, con perseverancia, las metas internacionales son plenamente alcanzables.

José Pablo Sánchez Lira, nadador de la región del Libertador O’Higgins. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Los Juegos, una oportunidad

Los Juegos Deportivos Escolares 2026 en Chile reúnen a más de 210.000 estudiantes de todo el país bajo el lema “Aquí empieza todo” e incluye once disciplinas como ajedrez, atletismo (convencional y adaptado), balonmano, básquetbol, ciclismo, futsal, judo, natación, taekwondo, tenis de mesa y vóleibol.

Luego de las fases comunales, provinciales y regionales, se disputan las finales nacionales que, este año, se efectuarán en dos regiones. Es más, los campeones Sub 14 obtendrán la clasificación al Sudamericano Escolar en Guayaquil, Ecuador.

En Valparaíso, los juegos Sub 14 se desarrollarán entre el 22 de septiembre al 4 de octubre, y; la final nacional juvenil de básquetbol y vóleibol se efectuarán desde el 9 al 15 de octubre en Bío-Bío.

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