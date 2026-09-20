Deportes Iquique vs D. Antofagasta: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Chile

El duelo correspondiente a la llave 3 de la Copa Chile se jugará el próximo miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas.

Así llegan Deportes Iquique y D. Antofagasta

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos de la Copa Chile

Deportes Iquique derrotó por 3 a 1 a Deportes Limache en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos de la Copa Chile

D. Antofagasta llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Cobresal.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Copa Chile 2025, y D. Antofagasta resultó vencedor por 3 a 1.

Los resultados de Deportes Iquique en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Deportes Iquique 4 vs San Marcos 0 (31 de enero)

: Deportes Iquique 4 vs San Marcos 0 (31 de enero) Fase de Grupos : San Marcos 0 vs Deportes Iquique 0 (7 de febrero)

: San Marcos 0 vs Deportes Iquique 0 (7 de febrero) Fase de Grupos : Coquimbo Unido 3 vs Deportes Iquique 0 (20 de junio)

: Coquimbo Unido 3 vs Deportes Iquique 0 (20 de junio) Fase de Grupos : Deportes Limache 1 vs Deportes Iquique 4 (27 de junio)

: Deportes Limache 1 vs Deportes Iquique 4 (27 de junio) Fase de Grupos : Deportes Iquique 1 vs Coquimbo Unido 1 (4 de julio)

: Deportes Iquique 1 vs Coquimbo Unido 1 (4 de julio) Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Deportes Limache 1 (5 de agosto)

Los resultados de D. Antofagasta en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero)

: D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero) Fase de Grupos : Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero)

: Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero) Fase de Grupos : D. Antofagasta 4 vs D. La Serena 2 (21 de junio)

: D. Antofagasta 4 vs D. La Serena 2 (21 de junio) Fase de Grupos : Cobresal 0 vs D. Antofagasta 1 (28 de junio)

: Cobresal 0 vs D. Antofagasta 1 (28 de junio) Fase de Grupos : D. La Serena 2 vs D. Antofagasta 4 (5 de julio)

: D. La Serena 2 vs D. Antofagasta 4 (5 de julio) Fase de Grupos: D. Antofagasta 1 vs Cobresal 0 (12 de julio)

Horario Deportes Iquique y D. Antofagasta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

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