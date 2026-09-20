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Despliegue preventivo durante Fiestas Patrias deja detenidos, infracciones y controles en Cardenal Caro

Fiscalización de Transportes realizó 175 controles y detectó 23 infracciones, mientras que SENDA efectuó 83 alcotest y 14 narcotest, con dos resultados positivos.

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Un amplio despliegue preventivo se realizó durante las jornadas de Fiestas Patrias en distintos puntos y rutas de la provincia de Cardenal Caro, con la participación de Carabineros, el equipo de la Seremi de Seguridad Pública, Fiscalización de Transportes, SENDA Tolerancia Cero y equipos de seguridad municipal de Pichilemu.

El operativo contó con la participación del delegado presidencial provincial de Cardenal Caro, Patricio Arenas, y contempló patrullajes y controles preventivos destinados a reforzar la seguridad durante estas celebraciones.

En el marco de la fiscalización, Transportes realizó 175 controles y detectó 23 infracciones.

Por su parte, Carabineros efectuó controles preventivos que dejaron cuatro infracciones, el retiro de un automóvil y cuatro personas detenidas.

SENDA Tolerancia Cero realizó 83 controles de alcotest y 14 narcotest, registrándose dos resultados positivos. La institución reforzó durante el despliegue el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Información preventiva en terreno

El operativo también contempló acciones de orientación a la comunidad. SENDA, CONAF y el Centro de la Mujer participaron en el programa Gobierno en Terreno, entregando información y orientación preventiva a las personas que ingresaron a la comuna durante las Fiestas Patrias.

Las distintas instituciones desplegaron así acciones de fiscalización, prevención y orientación durante las jornadas de celebración en la provincia de Cardenal Caro.

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