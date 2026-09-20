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Detienen a hombre acusado de atacar con arma cortante a una persona en Requínoa

El imputado fue identificado tras diligencias de Carabineros y un reconocimiento realizado por un testigo presencial. La víctima, de 29 años, sufrió lesiones graves y fue trasladada al Hospital Regional de Rancagua.

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Carabineros detuvo en Requínoa a un hombre mayor de edad, identificado como J.I.C.O., quien es sindicado como el presunto autor de una agresión con arma cortante que dejó con lesiones graves a una persona de 29 años.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el procedimiento se originó luego de que personal del Cesfam de Requínoa alertara a Carabineros sobre el ingreso de la víctima, identificada como F.A.M.C., con una herida en la zona del tórax.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la persona fue trasladada hasta el Hospital Regional de Rancagua, donde ingresó en riesgo vital.

A partir de las diligencias investigativas realizadas por Carabineros, se logró establecer la identidad del presunto agresor. Un testigo presencial habría reconocido al detenido, quien además registra antecedentes penales.

Durante el procedimiento, los funcionarios encontraron en el lugar de la detención el arma blanca que habría sido utilizada en la agresión.

Las diligencias estuvieron a cargo de personal del OS-9 de Carabineros, que logró concretar la detención del imputado.

El hombre pasó a control de detención para su posterior formalización de cargos por los hechos investigados.

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