EDITORIAL: ¿Qué celebramos el 18 de septiembre?



Tras un corto y lluvioso 18 de septiembre, comenzamos a volver a la realidad y, al menos en Rancagua, nuestra mirada se dirige ahora hacia el 2 de octubre y las Fiestas Rancagüinas. Pero antes de cerrar completamente este paréntesis patrio, vale la pena detenerse en una confusión que reaparece de tanto en tanto y que esta vez volvió a instalarse a raíz de los dichos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes.



Conviene señalarlo una vez más: el 18 de septiembre no conmemora la declaración de independencia de Chile.

La independencia fue declarada formalmente el 12 de febrero de 1818, varios años después de aquel 18 de septiembre de 1810. Lo que ocurrió ese día fue la constitución de la Primera Junta Nacional de Gobierno, en un contexto marcado por la invasión napoleónica de España y la captura del rey Fernando VII.



Pero decir que el 18 de septiembre de 1810 no fue la declaración de independencia no significa que aquel acontecimiento carezca de importancia para nuestra historia. Por el contrario, la constitución de la Primera Junta abrió un proceso político que terminaría conduciendo a la emancipación de Chile.



Hay, además, un elemento simbólico que no debiéramos perder de vista. Con la Junta, la autoridad política dejó de ejercerse directamente desde la institucionalidad española y pasó a radicarse, en las circunstancias excepcionales de aquel momento, en una instancia constituida en Chile. El camino hacia la independencia todavía sería largo y estaría marcado por posiciones distintas, conflictos políticos y, finalmente, una guerra.



Apenas comenzaba entonces un proceso que tendría entre sus protagonistas a quienes fueron levantando progresivamente la idea de una nación independiente. Entre ellos estuvo Fray Camilo Henríquez, cuya Aurora de Chile se convirtió desde 1812 en una de las voces más importantes de la causa patriota.



¿Por qué entonces celebramos las Fiestas Patrias el 18 de septiembre?

La respuesta está también en la historia de la propia celebración.



Desde los primeros años del proceso independentista, el 18 de septiembre comenzó a adquirir un significado especial y a ser conmemorado como una fecha fundamental para los patriotas. Incluso después de declarada formalmente la independencia, la tradición de celebrar en septiembre se mantuvo.

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Así, una fecha que originalmente conmemoraba la constitución de la Primera Junta Nacional de Gobierno terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en el principal momento de celebración de nuestra identidad nacional.



Por eso, quizás lo más correcto sea no enfrentarnos a las fechas como si una debiera reemplazar a otra. El 18 de septiembre de 1810, el 12 de febrero de 1818 y el 5 de abril de 1818 corresponden a momentos diferentes de un mismo proceso histórico.



El 18 de septiembre marca el comienzo de un proceso político; el 12 de febrero recuerda la declaración formal de la independencia; y el 5 de abril conmemora la victoria patriota en la batalla de Maipú, decisiva para consolidar militarmente la emancipación.



Nuestra tradición terminó escogiendo septiembre para la gran celebración nacional. Y no hay contradicción en ello, siempre que sepamos qué estamos conmemorando.



Porque conocer la historia no le quita emoción a nuestras Fiestas Patrias. Al contrario. Les da más sentido.

Y quizás ese sea el mejor modo de cerrar estas celebraciones: guardar la bandera, dejar atrás las fondas y comenzar a prepararnos para octubre, pero sin dejar de recordar que detrás de cada fecha que repetimos año tras año existe una historia que merece ser conocida.

Luis Fernando González V

Sub Director