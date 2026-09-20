El periodismo, ayer y hoy, al servicio de la libertad

“Vosotros no sois esclavos: ninguno puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno patentes del cielo que acrediten que debe mandaros? La naturaleza nos hizo iguales, y solamente en fuerza de un pacto libre, espontánea y voluntariamente celebrado, puede otro hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima y razonable. Más no hay memoria de que hubiese habido entre nosotros un pacto semejante. Tampoco lo celebraron nuestros padres […] Estaba, pues, escrito, ¡oh pueblos! en los libros de los eternos destinos, que fueseis libres y venturosos por la influencia de una Constitución vigorosa y un código de leyes sabias; que tuvieseis un tiempo, como lo han tenido y tendrán todas las naciones, de esplendor y de grandeza; que ocupaseis un lugar ilustre en la historia del mundo, y que se dijese algún día: la República, la potencia de Chile, la majestad del pueblo chileno”.

Este fragmento corresponde a la Proclama de Quirino Lemáchez, escrita en 1811 por Fray Camilo Henríquez, quien firmaba con ese seudónimo formado como anagrama de su nombre. En este texto, considerado uno de los más influyentes del pensamiento independentista, el fraile apelaba directamente a los pueblos, defendiendo la igualdad natural de los hombres, cuestionando la autoridad impuesta y planteando la necesidad de contar con una Constitución y leyes justas. Se trata de un antecedente directo de lo que poco después sería la Aurora de Chile, nuestro primer periódico.

En aquel tiempo, ya existía en Chile una Junta Nacional de Gobierno, formada el 18 de septiembre de 1810. Sin embargo, su propósito inicial era resguardar la soberanía de Fernando VII, no proclamar la independencia. Fue con la irrupción de José Miguel Carrera y los cambios que trajo su gobierno, cuando la idea de autodeterminación comenzó a abrirse paso. Aún faltaba para la democracia, pero por primera vez se discutía en público el derecho a decidir. Y fue precisamente la Aurora de Chile, publicada el 13 de febrero de 1812, la que dio voz a esas ideas y difundió el valor del voto.

De ese impulso informativo, igualitario y profundamente político, nace el periodismo chileno hace más de dos siglos. Un oficio que, con el tiempo, se fue profesionalizando y ampliando su alcance. Primero vino la radio, luego la televisión, y más tarde los grandes diarios nacionales y regionales. Cambiaron los soportes, pero no la esencia: informar con libertad, responsabilidad y objetividad.

Hoy, en la era de internet y las redes sociales, pareciera que nuevamente el periodismo vive un cambio de paradigma. A la exigencia de veracidad se suma la de inmediatez. La noticia se mide en segundos y el titular compite con cientos de mensajes en un mismo instante. Pero lo esencial permanece: las normas éticas no varían según el medio. Ni en un titular de portada ni en 140 caracteres puede renunciarse al deber de informar con honestidad.

Claro está, los errores existen y existirán, sobre todo cuando la prisa aprieta. Pero el compromiso periodístico exige rectificar y reconocerlos. Porque ayer, en los albores de la República, y hoy, en medio de las transformaciones digitales, el periodismo sigue teniendo una misma misión: ser una herramienta de libertad y una garantía de democracia.

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Luis Fernando González V

Sub Director