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Hombre de 21 años muere tras recibir impacto de bala en San Fernando

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Un grave hacho delictual ocurrió durante el fin de semana de festividades patrias en la comuna de San Fernando. Según lo informado, se trató de un homicidio suscitado la noche del sábado 20 de septiembre, esto en las cercanías de calle Centenario con Córdoba, barrio San Martín.

De acuerdo con los antecedentes policiales,  un hombre de 21 años resultó herido tras recibir un impacto de bala. La víctima fue trasladada por particulares hasta el Hospital de San Fernando, donde, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En primera instancia, funcionarios de Carabineros concurrieron al lugar y adoptaron el procedimiento correspondiente, dando posteriormente paso a las diligencias instruidas por la Fiscalía Regional de O’Higgins.

Personal de la Brigada de Homicidios quedó a cargo de las diligencias investigativas, realizando peritajes y levantando evidencias que permitan establecer la dinámica de lo ocurrido y determinar las circunstancias en que se produjo el ataque. Asimismo, los equipos policiales trabajan para identificar y dar con el paradero del autor del homicidio.

Las diligencias investigativas continuaban durante este domingo con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte de la víctima.

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