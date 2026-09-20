HORÓSCOPO DEL DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Tu gusto por la independencia puede haber llegado a su fin, especialmente si tienes una pareja estable. El reloj biológico marcará una ampliación de la familia, y ante eso tu forma de vida cambiará sin remedio.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La falta de personalidad no es un problema que te afecte, sin embargo, últimamente te sientes bajo la influencia de alguien muy persuasivo en todos los aspectos. Si no te sientes cómodo bajo su sombra, apártate antes de que lo lamentes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El deporte que practicas es tu vía de escape para no darle tantas vueltas a la cabeza. Buscarás cualquier ocupación para no pararte a pensar en lo que te preocupa. Cuídate de tomar hoy bebidas alcohólicas si tienes que conducir.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si en el trabajo todo te va mal, deberás reflexionar sobre cómo salir de ahí y buscarte algo más gratificante. Tu bajo estado de ánimo afecta a todos los ámbitos de tu vida, y tienes que poner freno. No estropees tu vida personal por un empleo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Un viaje o cambio de domicilio te ronda por la cabeza desde hace un tiempo. Deberás centrarte y llevarlo a cabo, ya que la jornada te será muy propicia para todo tipo de proyectos. Disfrutarás haciendo planes de futuro con los tuyos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

También debes estar al lado de los demás a la hora del sufrimiento, si es que valoras a alguien verdaderamente. Son esos momentos en los que las amistades se forjan para siempre, después ya no suele haber una vuelta atrás.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Aunque cierta mejoras económicas te darán aparente tranquilidad, no estarás de muy buen humor de cara a los demás, será es mejor que evites acercarte a grupos grandes en los que puedan herir tu susceptibilidad.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Trata de tomar la iniciativa en las cuestiones de pareja aunque solo sea por una vez, si no quieres que surjan las discusiones y los reproches. Si aun no tienes pareja, también tendrás que implicarte en un inicio que pospones una y otra vez.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los asuntos espirituales pueden adquirir ahora más importancia de la habitual en tu vida, y les prestarás una atención que antes ni imaginabas. Puede que tu pareja o amigos te influyan bastante en el asunto, pero deberás convencerte por ti mismo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No permitas que la energía mental que te queda a estas alturas de la semana se torne en negatividad por la influencia de algunas personas próximas. Procura relativizar sus palabras y sus gestos y piensa en pasarlo bien con tus amigos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Será un día muy adecuado para darle una vuelta a la decoración de tu casa, incluso comprar algunos complementos. No rechaces sin más las opiniones de tu pareja, que hoy puede estar muy inspirada.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Un día en contacto con la naturaleza te vendrá a las mil maravillas, en especial si puedes disfrutar del sol, que te carga las pilas para los retos de la semana próxima, seguro que muchos y variados. Si te acompaña tu pareja, será además romántico.