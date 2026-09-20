Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Las tradiciones no se heredan solas

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Cada septiembre, Chile reaparece en gestos. En una receta aprendida mirando a nuestras madres, en las historias de los abuelos y en una cumbia que reúne a la familia. Basta que suene “El Galeón Español”, para que alguien cante y los más jóvenes descubran una canción que parecía saber toda la casa.

La chilenidad no está solo en las banderas, la cueca o las empanadas. También vive en costumbres que recibimos de otros y que pueden desaparecer si nadie las comparte. Un trompo, una partida de payaya, un luche dibujado con tiza o una anécdota familiar forman parte de lo que somos.

Los niños y niñas no hacen propias las tradiciones porque las observen una vez al año. Necesitan vivirlas: ayudar a cocinar, aprender un juego, una paya, preguntar cómo celebraban sus abuelos o conocer el relato detrás de una costumbre.

Y aquí los adultos tenemos una tarea. No podemos esperar que los niños valoren aquello que nunca les mostramos. Tampoco sirve imponerlo como una obligación. Hay que abrirles la puerta con cariño, responder sus preguntas y permitir que también creen sus propias versiones.

Estas Fiestas Patrias podemos dejar por un momento los teléfonos, preparar juntos una receta, enseñar el corre el anillo, sacar el trompo o leer un cuento chileno. No hace falta organizar algo perfecto. Hace falta estar presentes.

En Fundación ALMA sabemos que leer, jugar y conversar fortalecen los vínculos y contribuyen al desarrollo infantil. También son maneras concretas de transmitir identidad, afecto y pertenencia.

Celebrar Chile es decidir qué país queremos entregarles. Uno que cuide sus historias, reconozca a quienes estuvieron antes y pueda crear recuerdos nuevos. Porque la chilenidad no se conserva sola: se cuenta, se canta, se juega y se comparte. Y, al heredarse, crea vínculos que ni el tiempo puede romper.

Anuncios

Carmen de la Maza
Directora ejecutiva de Fundación ALMA

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
LEVEL8: una maleta para viajes cortos
2 horas hace
Se posterga el partido entre Barcelona e Independiente del Valle
5 horas hace
Estudiantes se enfrentará a Lanús por la fecha 10
5 horas hace
LEVEL8: una maleta para viajes cortos
2 horas hace
Se posterga el partido entre Barcelona e Independiente del Valle
5 horas hace
Anuncios
Getty Images
Mueren tres militares en un atentado con explosivos atribuido a las disidencias de las FARC en Colombia
Delcy Rodriguez
Delcy Rodríguez llega a EEUU para «llevar la voz de Venezuela» a la Asamblea General de la ONU
Anuncios
798621_0
Everton vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Chile
798624_0
O’Higgins vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Chile
798620_0
Deportes Iquique recibirá a D. Antofagasta por la llave 3
798619_0
U. La Calera se enfrenta ante la visita U. Católica por la llave 2
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
1 cardenal caro controles
Despliegue preventivo durante Fiestas Patrias deja detenidos, infracciones y controles en Cardenal Caro
EDITORIAL ok
EDITORIAL: ¿Qué celebramos el 18 de septiembre?
9 fondas
Rancagua celebró cuatro jornadas de Fiestas Patrias en la Medialuna Monumental
1 accidente
Accidente de tránsito deja a una persona lesionada en Carretera de la Fruta
6 machali
Machalí realizó tradicional desfile de Fiestas Patrias con amplia participación de la comunidad
Anuncios