Pepo, desde la sátira política hasta Condorito

José miguel Infante Esperanza Villalobos

Director de Periodismo U. Central Periodista U. Central

René Ríos Boettiger, conocido por el seudónimo Pepo, fue el creador de Condorito, uno de los personajes más entrañables y perdurables de la cultura popular y la identidad chilena. Su nacimiento fue el resultado de una trayectoria ligada a la ilustración, la observación social y el humor político. La colaboración de Pepo con Topaze, la legendaria revista chilena de sátira política contribuyó a consolidar sus recursos para su posterior trabajo humorístico. Su experiencia en la prensa y otros medios afinó una mirada atenta a los gestos, conflictos y contradicciones de la vida cotidiana.

En Topaze, Pepo se integró a una tradición de caricaturas políticas liderada por Jorge Délano, Coke, que retrató con agudeza la vida pública del país. La revista convirtió en humor la contingencia nacional. Una ilustración icónica presenta al Presidente Juan Antonio Ríos que gobernó entre 1942 y 1946 y el vicepresidente Jerónimo Méndez Arancibia, cuyo gobierno se extendió desde 1941 hasta 1942, tras las muerte del primer mandatario Pedro Aguirre Cerda. La imagen muestra a ambos personeros en el frontis del Palacio de La Moneda, con un Ríos de sombrero, abrigo y bastón, acompañado del título ¡Qué apuro por reasumir el mando! Esas experiencias en la trayectoria del dibujante, aunque no explican por sí solas su obra posterior, sí lograron cimentar su ingenio.

Condorito no fue una prolongación de la caricatura política, porque su universo desplazó el foco hacia las costumbres, los vínculos y las dificultades del chileno común. Recordemos que el personaje apareció en 1949, vinculado con la representación de Chile en la película “Saludos Amigos” de Walt Disney en 1942. En ella, Chile era personificado por Pedrito un pequeño avión postal que intenta cruzar los Andes hasta Argentina. Según la versión más difundida, Pepo consideró poco representativa esa imagen del país y decidió crear una figura más cercana. Inspirado en el cóndor del escudo nacional, inventó un personaje humano, popular, ingenioso y pícaro.

La caricatura encarnó una forma chilena de enfrentar las dificultades: con creatividad, ironía y capacidad para reírse de sí mismo. No se trata de un héroe perfecto, sino que encarna la creatividad, el ingenio para salir adelante. Esa vulnerabilidad lo volvió cercano. En sus aventuras aparece como el chileno común, con sus aspiraciones, carencias, amistades, amores y contradicciones. Con el tiempo, esa identidad local cruzó las fronteras y conquistó distintas latitudes.

Pepo situó al personaje en Pelotillehue, pueblo imaginario que reunía rasgos de distintas localidades chilenas. Allí convivían Yayita, Don Chuma, Comegato, Ungenio González, Garganta de Lata y Pepe Cortisona, entre otros. Cada uno encarna tipos sociales reconocibles en barrios, oficinas, plazas, bares y familias. Juntos formaron un universo cotidiano profundamente arraigado en la cultura nacional.

La influencia de la caricatura política y del periodismo gráfico también se advierte en el tono de las historietas. Ese equilibrio ayuda a explicar la vigencia de la creación de Pepo. Condorito es chileno por sus símbolos, su lenguaje, sus paisajes humanos y su particular sentido del humor, pero los conflictos que enfrenta son universales: el amor, el trabajo, la pobreza, la ambición, la amistad y el deseo de progresar.

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A más de siete décadas de su aparición, sus personajes, expresiones y el inolvidable “¡Plop!” forman parte de la memoria colectiva de generaciones. La relación de Pepo con Topaze y el contexto de la película de Disney ayudan a comprender sus orígenes, pero la fuerza del personaje reside en su capacidad de convertir experiencias cotidianas en humor. Así, desde la prensa satírica hasta Condorito, Pepo supo representar la identidad, la crítica y la memoria cultural.