Renovemos nuestra esperanza, poniendo a Chile bajo la protección de la Virgen del Carmen

Hermanos y hermanas:

En este mes en que celebramos con alegría el Mes de la Patria, nos preparamos para vivir el 27 de septiembre, el Día de la Oración por Chile, una fecha en la que, como comunidad creyente, elevamos nuestra oración por nuestra nación, por sus autoridades, por las familias y por todos quienes habitan nuestra Patria, pidiendo a Dios que nos conceda la paz, la unidad, la justicia y el bien común. Es también una ocasión para poner a Chile bajo la protección de la Santísima Virgen del Carmen, Reina y Patrona de nuestro país.

En las parroquias y comunidades se harán especiales actos litúrgicos y en los decanatos de Rancagua, San Fernando-Chimbarongo y Cardenal Caro se realizarán hermosas celebraciones decanales, en las que, de manera especial, recordaremos un acontecimiento que marcó profundamente la historia religiosa de nuestro país: el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen como Reina y Patrona de Chile, ocurrida el 19 de diciembre de 1926.

Es por ello que quiero recordar cómo vivió nuestro país ese hito. Nos dicen las crónicas de esa época:

“El 19 de diciembre de 1926, una multitud se reunió en el Parque Cousiño, actual O’Higgins, para la coronación solemne de la Virgen del Carmen como Reina y Madre de Chile de manos del legado del Papa, con la presencia del nuncio apostólico Aloisi Masella. Un cálculo realista señala que se reunieron unas 300.000 personas. Era una multitud en una nación de 5 millones de habitantes y una capital de 500.000.

Según el Diario La Nación del domingo 19 de diciembre, el programa que se seguiría era el siguiente: “A las 4 de la mañana. Misa y Comunión en el Templo del Salvador. A las 5 de la mañana, procesión desde El Salvador hasta la elipse del Parque Cousiño. Desde las 6 de la mañana, Misas de Comunión en la Elipse del Parque. A las 7.45 de la mañana, saliendo de la Iglesia de San Lázaro, mil niños vestidos de blanco llevarán las Coronas de la Virgen del Carmen y de su Niño. Encabezarán la columna los Granaderos de San Martín y la Banda de la Escuela de Talleres de San Vicente de Paúl. En la puerta de los torreones, los niños acogerán la llegada del señor Nuncio y de los señores obispos. Desde allí todos con sus comitivas, escoltados por las compañías de recepción, se dirigirán hasta el altar. A las 8.30 comenzará la Misa Pontifical del señor Legado Pontificio. La cantarán dos mil niños. A las 10, se organizará la procesión de regreso. A las 6 de la tarde, se canta el Te Deum, con predicación del señor presbítero don Aníbal Carvajal”4.

El cañón del San Cristóbal retumbó al momento de la coronación y, al mismo tiempo, se echaron al vuelo todas las campanas de las iglesias y conventos de la capital”.

Al recordar hoy aquel acontecimiento, queremos renovar también nuestra confianza y amor filial a la Virgen del Carmen, poniendo en sus manos a nuestra Patria y a cada una de nuestras familias. Que ella, como Madre y Reina de Chile, nos ayude a caminar unidos, a construir una sociedad más fraterna y a buscar siempre el bien de todos.

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Con ese mismo amor por la Virgen, quiero invitarlos a participar con fe y alegría en las celebraciones decanales y parroquiales que se realizarán en nuestra diócesis con motivo del Día de la Oración por Chile.

Que estas celebraciones sean una oportunidad para encontrarnos como Iglesia, agradecer por la tierra que nos vio nacer y pedir juntos a Dios por Chile y por todos sus habitantes.

Les bendice,

+ Guillermo Vera Soto

Obispo de Rancagua