U. La Calera vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Chile

Por el partido correspondiente a la llave 2 de la Copa Chile, U. La Calera juega ante U.Católica el miércoles 23 de septiembre. El duelo se disputa desde las 20:30 horas, en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Copa Chile 2025, y U. La Calera lo ganó por 0 a 1.

Fecha y rival de U. La Calera en el próximo partido de la Copa Chile

Llave 2: vs U. Católica: 26 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de U. Católica en el próximo partido de la Copa Chile

Llave 2: vs U. La Calera: 26 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)

Los resultados de U. La Calera en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)

: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio) Fase de Grupos : Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)

: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio) Fase de Grupos : U. La Calera 0 vs U. San Felipe 2 (21 de junio)

: U. La Calera 0 vs U. San Felipe 2 (21 de junio) Fase de Grupos : U. La Calera 4 vs Santiago Wanderers 0 (28 de junio)

: U. La Calera 4 vs Santiago Wanderers 0 (28 de junio) Fase de Grupos : U. San Felipe 1 vs U. La Calera 1 (4 de julio)

: U. San Felipe 1 vs U. La Calera 1 (4 de julio) Fase de Grupos: Santiago Wanderers 0 vs U. La Calera 4 (5 de agosto)

Los resultados de U. Católica en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)

: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio) Fase de Grupos : U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)

: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio) Fase de Grupos : D. Copiapó 0 vs U. Católica 3 (20 de junio)

: D. Copiapó 0 vs U. Católica 3 (20 de junio) Fase de Grupos : U. Católica 4 vs San Luis 2 (27 de junio)

: U. Católica 4 vs San Luis 2 (27 de junio) Fase de Grupos : U. Católica 2 vs D. Copiapó 1 (4 de julio)

: U. Católica 2 vs D. Copiapó 1 (4 de julio) Fase de Grupos: San Luis 4 vs U. Católica 0 (11 de julio)

Horario U. La Calera y U. Católica, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

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