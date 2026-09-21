Brigada de Emergencia Caletones entrena capacidades de rescate vehicular con Bomberos de Rancagua

Integrantes de la Brigada de Emergencia Caletones de Codelco División El Teniente participaron en una jornada práctica de soporte vital básico y rescate vehicular junto a voluntarios de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, realizada en el campo de entrenamiento de la institución en Olivar.

Durante la capacitación, los brigadistas trabajaron sobre un vehículo real y revisaron distintas técnicas de liberación de personas atrapadas en un vehículo (extricación), estructura o maquinaria pesada. Además, realizaron maniobras de corte y retiro de puertas, junto con ejercicios asociados al manejo de personas lesionadas.

Pablo González, jefe de la Brigada de Emergencia Caletones, destacó que la posibilidad de trabajar en condiciones más cercanas a una emergencia real permitió complementar los entrenamientos que habitualmente se realizan en las instalaciones de la División.

“Para algunos era la primera vez que tenían contacto con la extricación de forma real. Nosotros, los entrenamientos que podemos hacer en nuestras áreas son más simulados; acá teníamos un auto de verdad para poder realizar las técnicas de corte, sacar las puertas y trabajar las distintas maniobras”, explicó.

Experiencia compartida

La jornada también permitió intercambiar experiencias y conocimientos entre brigadistas y voluntarios de Bomberos, especialmente en materias de soporte vital básico y rescate vehicular.

Carlos Cartagena, capitán de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, valoró el trabajo conjunto. “Se pudieron resolver muchas dudas de los brigadistas y traspasar conocimientos importantes, pero también nosotros, como bomberos, podemos aprender de ellos. El trabajo en equipo es fundamental en este tipo de situaciones”, señaló.

La actividad se inserta en las acciones de capacitación permanente de la Brigada de Emergencia Caletones y en el trabajo colaborativo que mantienen División El Teniente y el Cuerpo de Bomberos de Rancagua para fortalecer sus capacidades de respuesta.

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“Cuando todos los protocolos preventivos fallan y ocurre un incidente o un accidente, son las brigadas de rescate las que actúan. Ojalá no nos tocara nunca, pero tenemos que estar preparados”, sostuvo González.