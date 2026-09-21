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Corte Suprema confirma condenas por homicidio ocurrido al interior de la cárcel de Rancagua

El máximo tribunal rechazó los recursos de las defensas de Thomas Christopher Martínez Sandoval y Pedro Pablo Jesús Barbaste Bravo, quienes buscaban dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua.
Corte Suprema confirma condenas por homicidio ocurrido en cárcel de Rancagua
La Corte Suprema confirmó las condenas por el homicidio ocurrido en 2021 al interior del Centro Penitenciario de Rancagua.

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La Corte Suprema confirmó las condenas de 15 años y un día y 10 años y un día de presidio efectivo para Thomas Christopher Martínez Sandoval y Pedro Pablo Jesús Barbaste Bravo, respectivamente, por su participación en un homicidio ocurrido en julio de 2021 al interior del Centro Penitenciario de Rancagua.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que rechazó los recursos presentados por las defensas de ambos condenados y mantuvo la sentencia dictada el pasado 19 de junio de 2026 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua.

Uno de los principales cuestionamientos analizados por el máximo tribunal correspondió al planteado por la defensa de Barbaste Bravo respecto de una declaración que el condenado entregó durante la investigación.

Según estableció la Corte, Barbaste Bravo manifestó voluntariamente su intención de declarar y previamente renunció a su derecho a guardar silencio. La diligencia, además, fue autorizada por el fiscal a cargo de la investigación.

El máximo tribunal concluyó que la declaración fue obtenida respetando las normas que regulan este tipo de diligencias, por lo que la información obtenida a partir de ella podía ser considerada por los jueces.

La Corte también precisó que dicha declaración no constituyó la única evidencia considerada para establecer la responsabilidad penal, sino que formó parte del conjunto de antecedentes analizados durante el juicio.

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En su resolución, la Sala Penal sostuvo que el derecho a guardar silencio es esencialmente renunciable y que, cuando la renuncia se realiza respetando las exigencias legales, la información obtenida puede ser incorporada al proceso.

El derecho a guardar silencio corresponde a un derecho esencialmente renunciable”, señala el fallo, agregando que no puede descartarse la información obtenida cuando esta proviene de una actuación respetuosa de los agentes de persecución penal.

La resolución agrega que los funcionarios policiales actuaron previa delegación de facultades por parte del fiscal y que el acusado había renunciado expresamente a su derecho a guardar silencio. Asimismo, establece que se cumplió con el deber de información previo a la declaración.

Por estas consideraciones, la Corte Suprema determinó que la declaración prestada durante la investigación fue recopilada con apego al ordenamiento jurídico y que no existían razones para acoger la solicitud de nulidad planteada por la defensa.

De esta manera, el máximo tribunal mantuvo las condenas dictadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua. Thomas Christopher Martínez Sandoval deberá cumplir 15 años y un día de presidio efectivo, mientras que Pedro Pablo Jesús Barbaste Bravo cumplirá 10 años y un día, por su participación en el homicidio ocurrido en 2021 al interior del recinto penitenciario de Rancagua.

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