Delegada Presidencial desmiente salida de Seremi de Economía

Tras el rumor que se ventiló la semana pasada sobre la supuesta renuncia del Seremi de Economía, Fomento y Turismo de O´Higgins, Juan Carlos Melendez, este lunes se confirmó que el funcionario continúa en el cargo.

Durante el punto de prensa donde las autoridades regionales dieron a conocer el balance oficial post Fiestas Patrias 2026, la delegada presidencial en la región, Susana Pinto fue consultada y desmintió tal información, y aseguró que el secretario ministerial se encuentra en plenas actividades de sus funciones.

“No está confirmada, ni por la subsecretaría ni por esta delegación, sigue en el cargo y hoy día estaba, de hecho, en reuniones y en actividades propias de su cargo”, afirmó la autoridad en respuesta a la pregunta.

Con las declaraciones de la Delegada Presidencial Regional queda descartada -por el momento- la salida del Seremi de Economía en O´Higgins.